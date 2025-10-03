Προβλήματα με δύο στον ΠΑΟΚ ενόψει Ολυμπιακού

Ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε στην Ισπανία προτού ξεκινήσει το τετράωρο ταξίδι του για να επιστρέψει στην Ελλάδα και ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε δύο παίκτες του να απέχουν από το ομαδικό πρόγραμμα με το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να έρχεται την Κυριακή (05/10-20:30).

Οι Λούκα Ιβανούσετς και Φεντόρ Τσαλόφ δεν συμμετείχαν στην προπόνηση του «δικεφάλου του βορρά». Ο πρώτος αντιμετώπισε ενοχλήσεις στον δεξί τετρακέφαλο, τις οποίες αισθάνθηκε πρώτη φορά πριν τον χθεσινό αγώνα και κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και ο δεύτερος έχει ενοχλήσεις στο ισχίο από χτύπημα που αποκόμισε από το ματς κόντρα στην Θέλτα.

Η κατάσταση και των δύο παικτών θα επανεκτιμηθεί στην προπόνηση του Σαββάτου (04/10), η οποία θα γίνει στις 18:00.

gazzetta.gr