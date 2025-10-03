ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Xωρίς Μπέλινγκχαμ και Φόντεν η αποστολή της Αγγλίας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Xωρίς Μπέλινγκχαμ και Φόντεν η αποστολή της Αγγλίας

Χωρίς Μπέλινγκχαμ, Φόντεν και Γκρίλις η αποστολή της Αγγλίας για ματς με Ουαλία και Λετονία τον Οκτώβριο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, γνωστοποίησε την αποστολή των Λιονταριών για τους αγώνες του Οκτωβρίου, αφήνοντας εκτός τους Φιλ Φόντεν, Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Τζακ Γκρίλις.

Ο 22χρονος μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης μόλις έχει επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, έπειτα από εγχείρηση που έκανε στον ώμο μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και δεν είναι ακόμα στο 100%.

Eπιπλέον, δεν υπάρχει θέση στην αποστολή για τους Φιλ Φόντεν και Τζακ Γκρίλις, παρόλο που έχουν ξεκινήσει πολύ καλά τη νέα σεζόν, πραγματοποιώντας καλές εμφανίσεις με τη Μάντσεστερ Σίτι και την Έβερτον αντίστοιχα.

Η Αγγλία θα δώσει φιλικό με την Ουαλία στο «Γουέμπλεϊ» στις 9 Οκτωβρίου, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Λετονία σε παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Η ομάδα του Τούχελ μετρά πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και είναι στην κορυφή του ομίλου της με 15 βαθμούς.

Αναλυτικά η αποστολή της Αγγλίας

Τερματοφύλακες: Χέντερσον, Πίκφορντ, Τράφορντ

Αμυντικοί: Μπερν, Γκουέχι, Τζέιμς, Κονσά, Λουίς-Σκέλι, Κουανσά, Σπενς, Στόουνς

Μέσοι: Άντερσον, Γκιμπς Γουάιτ, Χέντερσον, Λόφτους Τσικ, Ράις, Ρότζερς

Επιθετικοί: Μπόουεν, Έζε, Κέιν, Γκόρντον, Ρασφορντ, Σάκα, Γουότκινς.

gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έδεσε Σαβίνιο έως το 2031 η Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στηρίζει Ποστέκογλου η Νότιγχαμ Φόρεστ παρά το άσχημο ξεκίνημα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Το Gala Dinner της ΑΕΛ - «Ας κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα της»

ΑΕΛ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ ξεπέρασε ήδη τον περσινό του εαυτό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πλησιάζει η ώρα της μεγάλης επιστροφής του Πογκμπά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σατσιάς: «Εκεί που είχαμε τον έλεγχο τους στήσαμε στα 11 βήματα, μας αδικεί η τεσσάρα»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ευρεία νίκη του ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βάφτηκε γαλαζοκίτρινο το λεμεσιανό ντέρμπι της πρεμιέρας

Κύπρος

|

Category image

Γκαρσία: «Την επόμενη φορά θα κάνω 4-5 αλλαγές από την αρχή, όποιος είναι κουρασμένος να το λέει να βάζω άλλον»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με πέναλτι δεύτερο σερί διπλό για την Ομόνοια 29Μ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

«Καρέ» με... καρέ τερμάτων και «βλέπει» άνετος τα ντέρμπι ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ποστέκογλου για τα εις βάρος του συνθήματα: «Τίποτα δεν με εκπλήσσει πια στο ποδόσφαιρο»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναγκαστική αλλαγή ο Πιέρος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Συγκρούστηκαν στo pit lane Νόρις και Λεκλέρ!

AUTO MOTO

|

Category image

Nα βρει ταυτότητα αλλά και σταθερότητα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη