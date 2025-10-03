Xωρίς Μπέλινγκχαμ και Φόντεν η αποστολή της Αγγλίας

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, γνωστοποίησε την αποστολή των Λιονταριών για τους αγώνες του Οκτωβρίου, αφήνοντας εκτός τους Φιλ Φόντεν, Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Τζακ Γκρίλις.

Ο 22χρονος μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης μόλις έχει επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, έπειτα από εγχείρηση που έκανε στον ώμο μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και δεν είναι ακόμα στο 100%.

Eπιπλέον, δεν υπάρχει θέση στην αποστολή για τους Φιλ Φόντεν και Τζακ Γκρίλις, παρόλο που έχουν ξεκινήσει πολύ καλά τη νέα σεζόν, πραγματοποιώντας καλές εμφανίσεις με τη Μάντσεστερ Σίτι και την Έβερτον αντίστοιχα.

Η Αγγλία θα δώσει φιλικό με την Ουαλία στο «Γουέμπλεϊ» στις 9 Οκτωβρίου, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Λετονία σε παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Η ομάδα του Τούχελ μετρά πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και είναι στην κορυφή του ομίλου της με 15 βαθμούς.

Αναλυτικά η αποστολή της Αγγλίας

Τερματοφύλακες: Χέντερσον, Πίκφορντ, Τράφορντ

Αμυντικοί: Μπερν, Γκουέχι, Τζέιμς, Κονσά, Λουίς-Σκέλι, Κουανσά, Σπενς, Στόουνς

Μέσοι: Άντερσον, Γκιμπς Γουάιτ, Χέντερσον, Λόφτους Τσικ, Ράις, Ρότζερς

Επιθετικοί: Μπόουεν, Έζε, Κέιν, Γκόρντον, Ρασφορντ, Σάκα, Γουότκινς.

gazzetta.gr