«Η Μπαρτσελόνα τα βρίσκει με UEFA και εγκαταλείπει την European Super League»

Έναν από τους τελευταίους πυλώνες της φαίνεται πως χάνει η European Super League. Το φιλόδοξό πρότζεκτ για μια κλειστή λίγκα είχε αρχίσει με τη στήριξη πολλών ομάδων απέναντι στην UEFA θεωρώντας πως η τελευταία δεν ανταμείβει τα μεγάλα κλαμπ όπως πρέπει, ωστόσο στην πορεία είδε να αποχωρούν πολλοί υποστηρικτές.

Σύμφωνα με το Radio Catalunya, η Μπαρτσελόνα «συμφιλιώθηκε» πλέον με την UEFA και είναι έτοιμη να εγκαταλείψει το πρότζεκτ που εξακολουθεί να στηρίζει η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι ενδείξεις για την αποκατάσταση των σχέσεων των «μπλαουγκράνα» με την UEFA είχαν έρθει την Τετάρτη, όταν ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, παρακολούθησε τον αγώνα με την Παρί μαζί με τον πρόεδρο της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, Αλεξάνταρ Τσέφεριν, αλλά και τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί, που πέρα από πρόεδρος της γαλλικής ομάδας είναι και επικεφαλής της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων (ECA).

Σε αντίθεση με τις τάσεις φυγής της «Μπάρτσα» από την European Super League, η Ρεάλ παραμένει πιστή και θεωρεί πως το πρότζεκτ αυτό είναι το ιδανικό για τα συμφέροντά της στο μέλλον και εκτιμά πως θα αναμορφώσει το τοπίο στην ελίτ του ποδοσφαίρου.

