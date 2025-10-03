Με οδηγό την... παράδοση

Η Ανόρθωση πάει αύριο στη Λεμεσό για να παίξει με την ΑΕΛ (20:00) και όντας χωρίς νίκη για πέντε αγώνες, το διπλό αποτελεί μονόδρομο. Επιβάλλεται να βγάλει αντίδραση και να πάει στη διακοπή του πρωταθλήματος με ηρεμία.

Έχει «χτίσει» μία παράδοση τα τελευταία χρόνια απέναντι στους γαλαζοκίτρινους, έχοντας αποδράσει πέντε φορές σε ισάριθμες επισκέψεις. Και ελπίζει να το πετύχει ξανά για να πάρει τα πάνω της.

Η «Κυρία» μάλιστα έχασε για τελευταία φορά από τους γαλαζοκίτρινους τον Οκτώβριο του 2021 (2-1). Έκτοτε, σε δέκα ματς ανεξαρτήτου έδρας, πέτυχε εννιά νίκες και έφερε μία ισοπαλία. Ένα στατιστικό που αποτελεί... οδηγό για να κάνει σεφτέ στον φετινό μαραθώνιο. Φυσικά, άλλα τα δεδομένα τότε και άλλα τώρα. Όμως ο στόχος είναι ο ίδιος.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν υπολογίζεται ξανά ο Φουρτάδο λόγω τιμωρίας, όπως και ο τραυματίας Μιχάλης Ιωάννου.