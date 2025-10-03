ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με οδηγό την... παράδοση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με οδηγό την... παράδοση

Η Ανόρθωση πάει αύριο στη Λεμεσό για να παίξει με την ΑΕΛ (20:00) και όντας χωρίς νίκη για πέντε αγώνες, το διπλό αποτελεί μονόδρομο. Επιβάλλεται να βγάλει αντίδραση και να πάει στη διακοπή του πρωταθλήματος με ηρεμία.

Έχει «χτίσει» μία παράδοση τα τελευταία χρόνια απέναντι στους γαλαζοκίτρινους, έχοντας αποδράσει πέντε φορές σε ισάριθμες επισκέψεις. Και ελπίζει να το πετύχει ξανά για να πάρει τα πάνω της.

Η «Κυρία» μάλιστα έχασε για τελευταία φορά από τους γαλαζοκίτρινους τον Οκτώβριο του 2021 (2-1). Έκτοτε, σε δέκα ματς ανεξαρτήτου έδρας, πέτυχε εννιά νίκες και έφερε μία ισοπαλία. Ένα στατιστικό που αποτελεί... οδηγό για να κάνει σεφτέ στον φετινό μαραθώνιο. Φυσικά, άλλα τα δεδομένα τότε και άλλα τώρα. Όμως ο στόχος είναι ο ίδιος.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν υπολογίζεται ξανά ο Φουρτάδο λόγω τιμωρίας, όπως και ο τραυματίας Μιχάλης Ιωάννου.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE: Ομόνοια Αραδίππου - ΑΠΟΕΛ 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Άλλαξαν... εισιτήρια οι εκπρόσωποι των επενδυτών

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Συνεχής αναβάθμιση στο Ολυμπιακό Μέγαρο - Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ξανά στο βάθρο ο Στέφανος Ντούσκος!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Βρήκε τον αντι-Κάναντι η Ένωση - Σάββατο στην Κύπρο για υπογραφές

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Με μία αλλαγή η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ στο «Α. Παπαδόπουλος»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στις 11 και 12 Οκτωβρίου το 4ο ετήσιο «Κύπελλο Κύπρου Τραπ 2025»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Προβλήματα με δύο στον ΠΑΟΚ ενόψει Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Μαραθώνιος Ανοικτής Θάλασσας: Ο Πρωταράς στα καλύτερά του

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Απάντησε σε Φλικ για Γιαμάλ ο προπονητής της Ισπανίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με οδηγό την... παράδοση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Η Μπαρτσελόνα τα βρίσκει με UEFA και εγκαταλείπει την European Super League»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Xωρίς Μπέλινγκχαμ και Φόντεν η αποστολή της Αγγλίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεύτερος σε όλο το Champions League ο Νεόφυτος Μιχαήλ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παναθηναϊκός: Συνεχίζουν με θεραπεία και ατομικό οι Ντέσερς και Πελίστρι

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη