«Ήταν τιμή μας να φιλοξενήσουμε την Μπάγερν – Αυτές οι στιγμές τιμούν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο»

Με μια λιτή αλλά ουσιαστική ανάρτηση, η Πάφος FC εξέφρασε τη συγκίνησή της για τη φιλοξενία της Μπάγερν Μονάχου στην Κύπρο, στο πλαίσιο του μεταξύ τους αγώνα για το UEFA Champions League.

Η παφίτικη ομάδα έκανε λόγο για τιμή και υπερηφάνεια, ευχαριστώντας τον γερμανικό σύλλογο για το πνεύμα συνεργασίας και το ευ αγωνίζεσθαι, στοιχεία που – όπως τονίζεται – αποτελούν την ουσία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

«It was an honor to host FC Bayern München in Cyprus for our UEFA Champions League clash.

Thank you for the warm collaboration and spirit of fair play — moments like these embody the true essence of European football.»