«Περήφανοι για την εμπειρία με την Μπάγερν – Στοχεύουμε τη νίκη με ΑΕΚ»

Για το παιχνίδι με την Μπάγερν και για όλα τα θέματα που αφορούν την Πάφο μίλησε στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» με τη Στέλλα Σωκράτους, ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Χριστόφορος Ματθαίου.

Αναφέρθηκε στην εμπειρία του αγώνα με τους βαυαρούς, τον επερχόμενο αγώνα με την ΑΕΚ, τα αγωνιστικά δεδομένα, αλλά και το ταξίδι στο Καζακστάν.

Αναλυτικά:

Για τον αγώνα με την Μπάγερν:

«Το αποτέλεσμα ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενο, αν δει κανείς και τον μέσο όρο των γκολ της Μπάγερν ανά αγώνα. Είχαμε κάποιες καλές στιγμές, προσπαθήσαμε να φανούμε απειλητικοί, αλλά δεν τα καταφέραμε. Παρ’ όλα αυτά, ήταν μια μοναδική εμπειρία για όλους μας. Ζήσαμε ένα εντυπωσιακό γκολ από τον Όρσιτς – ίσως το καλύτερο της αγωνιστικής. Είμαστε περήφανοι που φέραμε μια τέτοια ομάδα στην Κύπρο, αλλά έχουμε και απαιτήσεις από τον εαυτό μας για τους υπόλοιπους αγώνες».

Για την παρουσία της Μπάγερν στην Κύπρο:

«Η συνεργασία με την αποστολή της Μπάγερν ήταν άψογη. Ο κύριος Κομπανί μίλησε με εξαιρετικά λόγια για την ομάδα και τη χώρα μας. Έδειξε πως είχε μελετήσει την Πάφο και σεβάστηκε απόλυτα την προσπάθειά μας. Είναι τιμή μας που αντιμετωπίσαμε μια τέτοια ομάδα, η οποία δεν ήρθε για τουρισμό, αλλά αγωνίστηκε με σοβαρότητα».

Για το ματς με την ΑΕΚ:

«Η μετάβαση από ένα τόσο μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι σε ματς πρωταθλήματος είναι πάντα δύσκολη, ιδιαίτερα όταν παίζεις με έναν ισχυρό αντίπαλο στην έδρα του. Η ΑΕΚ επίσης αγωνίζεται στην Ευρώπη, κάτι που ίσως επηρεάσει. Στόχος μας είναι ξεκάθαρα η νίκη, αλλά περιμένουμε έναν πολύ απαιτητικό αγώνα».

Αγωνιστικά νέα και Πεδράο:

«Επιστρέφουν οι Λούκασεν και Μπρούνο, ενώ ο Κορέια είναι σε πιο ιδιαίτερη κατάσταση. Δεν θα αγωνιστεί την Κυριακή, καθώς προτεραιότητα είναι να επανέλθει πλήρως έτοιμος. Ο Πεδράο υπέστη σοβαρό τραυματισμό και θα μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα – μια πολύ άτυχη στιγμή, καθώς θα ξεκινούσε βασικός».

Για Άξελ Γκισάντ:

«Η μεταγραφή του δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη λόγω κάποιων διαδικαστικών θεμάτων, αλλά ευελπιστούμε πως εντός της ημέρας θα τελειώσει».

Για το ταξίδι στο Καζακστάν:

«Είναι μια ιδιαίτερη αποστολή και τις επόμενες μέρες θα κλείσουν όλες οι λεπτομέρειες. Σύντομα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση».

Για τη διαιτησία και τη συνάντηση με Νταμάτο:

«Δεν έχουμε ιδιαίτερα παράπονα από τη διαιτησία, κάτι που εκφράσαμε και επίσημα. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και δεν κρύβεται – όταν έχουμε παράπονα, τα εκφράζουμε. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο».