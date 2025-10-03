ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ρεάλ Μαδρίτης γίνεται έμπνευση για το νέο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Ρεάλ Μαδρίτης γίνεται έμπνευση για το νέο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ

Η Τέιλορ Σουίφτ μόλις κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ και σε ένα από τα νέα τραγούδια, η pop σταρ κάνει μια απρόσμενη αναφορά στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Τέιλορ Σουίφτ μόλις κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ και, όπως ήταν αναμενόμενο, οι θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο βρίσκονται σε κατάσταση ενθουσιασμού. Σε ένα από τα νέα τραγούδια, η pop σταρ κάνει μια απρόσμενη αναφορά στη Ρεάλ Μαδρίτης, χρησιμοποιώντας το όνομα του ισπανικού συλλόγου ως σύμβολο κύρους και λάμψης.

Το άλμπουμ που βγήκε τα ξημερώματα περιλαμβάνει δώδεκα κομμάτια, όλα με την υπογραφή της ίδιας της Σουίφτ στους στίχους. Στο τραγούδι με τίτλο «Wis$ Li$t», υπάρχει μια φράση που ξεχωρίζει:

Η επιλογή της να αναφέρει τη Ρεάλ Μαδρίτης στους στίχους δεν είναι τυχαία. Ο σύλλογος της ισπανικής πρωτεύουσας παρουσιάζεται ως συνώνυμο της πολυτέλειας και του υψηλού status, δίνοντας στη ροή του τραγουδιού έναν τόνο φιλοδοξίας αλλά και ειρωνικής διάθεσης απέναντι στην υπερβολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχέση της Τέιλορ Σουίφτ με τη Μαδρίτη δεν είναι μόνο λεκτική. Τον Μάιο του 2024, η τραγουδίστρια έδωσε μια sold out συναυλία στο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου”, γεμίζοντας το γήπεδο της Ρεάλ με χιλιάδες θεατές, σε μια από τις πιο εντυπωσιακές στάσεις της περιοδείας της.

Η νέα δισκογραφική δουλειά της Σουίφτ επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ικανότητά της να συνδυάζει την προσωπική αφήγηση με πολιτιστικά και κοινωνικά σύμβολα – και αυτή τη φορά, η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε στην κορυφή της λίστας της.

sport24.gr 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έδεσε Σαβίνιο έως το 2031 η Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στηρίζει Ποστέκογλου η Νότιγχαμ Φόρεστ παρά το άσχημο ξεκίνημα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Το Gala Dinner της ΑΕΛ - «Ας κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα της»

ΑΕΛ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ ξεπέρασε ήδη τον περσινό του εαυτό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πλησιάζει η ώρα της μεγάλης επιστροφής του Πογκμπά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σατσιάς: «Εκεί που είχαμε τον έλεγχο τους στήσαμε στα 11 βήματα, μας αδικεί η τεσσάρα»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ευρεία νίκη του ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βάφτηκε γαλαζοκίτρινο το λεμεσιανό ντέρμπι της πρεμιέρας

Κύπρος

|

Category image

Γκαρσία: «Την επόμενη φορά θα κάνω 4-5 αλλαγές από την αρχή, όποιος είναι κουρασμένος να το λέει να βάζω άλλον»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με πέναλτι δεύτερο σερί διπλό για την Ομόνοια 29Μ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

«Καρέ» με... καρέ τερμάτων και «βλέπει» άνετος τα ντέρμπι ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ποστέκογλου για τα εις βάρος του συνθήματα: «Τίποτα δεν με εκπλήσσει πια στο ποδόσφαιρο»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναγκαστική αλλαγή ο Πιέρος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Συγκρούστηκαν στo pit lane Νόρις και Λεκλέρ!

AUTO MOTO

|

Category image

Nα βρει ταυτότητα αλλά και σταθερότητα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη