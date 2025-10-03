ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ώρα Ευρώπης για τα CyView Λατσιά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ώρα Ευρώπης για τα CyView Λατσιά

Από την Ολλανδία αρχίζει το ευρωπαϊκό οδοιπορικό της νταμπλούχου της γυναικείας ομάδας χειροσφαίρισης των CyView Λατσιών, στο EHF European Cup Γυναικών 2025-26, καθώς το Σαββατοκύριακο, 4-5 Οκτωβρίου, θα δώσει τους δυο αγώνες απέναντι στην H.V.Quintus.

Τα δυο παιχνίδια για τον β’ προκριματικό γύρο της διοργάνωσης θα φιλοξενηθούν στο στάδιο Eekhout Hal που βρίσκεται στο χωριό Kwintsheul του Δήμου Westland, κοντά στη Χάγη.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί το βράδυ του Σαββάτου (04/10) στις 19:00, ενώ η ρεβάνς, στην οποία τα CyView Λατσιά θα είναι η τυπικά γηπεδούχος ομάδα, είναι ορισμένη για την Κυριακή (05/10) το απόγευμα, στις 16:00.

Για τα CyView Λατσιά είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που κάνει αρχή από τον συγκεκριμένο γύρο του EHF European Cup.

Από την άλλη, η ολλανδική ομάδα επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από τρία χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωτάθλημα στην Ολλανδία βρίσκεται σε εξέλιξη, με την H.V.Quintus να ξεκίνησε ιδανικά και να μετράει τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

 

 

Κατηγορίες

Χαντμπολ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έδεσε Σαβίνιο έως το 2031 η Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στηρίζει Ποστέκογλου η Νότιγχαμ Φόρεστ παρά το άσχημο ξεκίνημα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Το Gala Dinner της ΑΕΛ - «Ας κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα της»

ΑΕΛ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ ξεπέρασε ήδη τον περσινό του εαυτό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πλησιάζει η ώρα της μεγάλης επιστροφής του Πογκμπά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σατσιάς: «Εκεί που είχαμε τον έλεγχο τους στήσαμε στα 11 βήματα, μας αδικεί η τεσσάρα»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ευρεία νίκη του ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βάφτηκε γαλαζοκίτρινο το λεμεσιανό ντέρμπι της πρεμιέρας

Κύπρος

|

Category image

Γκαρσία: «Την επόμενη φορά θα κάνω 4-5 αλλαγές από την αρχή, όποιος είναι κουρασμένος να το λέει να βάζω άλλον»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με πέναλτι δεύτερο σερί διπλό για την Ομόνοια 29Μ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

«Καρέ» με... καρέ τερμάτων και «βλέπει» άνετος τα ντέρμπι ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ποστέκογλου για τα εις βάρος του συνθήματα: «Τίποτα δεν με εκπλήσσει πια στο ποδόσφαιρο»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναγκαστική αλλαγή ο Πιέρος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Συγκρούστηκαν στo pit lane Νόρις και Λεκλέρ!

AUTO MOTO

|

Category image

Nα βρει ταυτότητα αλλά και σταθερότητα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη