Ώρα Ευρώπης για τα CyView Λατσιά

Τα δυο παιχνίδια για τον β’ προκριματικό γύρο της διοργάνωσης θα φιλοξενηθούν στο στάδιο Eekhout Hal που βρίσκεται στο χωριό Kwintsheul του Δήμου Westland, κοντά στη Χάγη.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί το βράδυ του Σαββάτου (04/10) στις 19:00, ενώ η ρεβάνς, στην οποία τα CyView Λατσιά θα είναι η τυπικά γηπεδούχος ομάδα, είναι ορισμένη για την Κυριακή (05/10) το απόγευμα, στις 16:00.

Για τα CyView Λατσιά είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που κάνει αρχή από τον συγκεκριμένο γύρο του EHF European Cup.

Από την άλλη, η ολλανδική ομάδα επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από τρία χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωτάθλημα στην Ολλανδία βρίσκεται σε εξέλιξη, με την H.V.Quintus να ξεκίνησε ιδανικά και να μετράει τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες.