Η Πάφος ανακοίνωσε Άξελ Γκισάντ

Η Πάφος FC ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Άξελ Γκισάντ, ενισχύοντας περαιτέρω τη γραμμή της αμυνάς της μετά και τον τραυματισμό του Πεδράο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Πάφος FC ανακοινώνει την απόκτηση του Γάλλου αμυντικού Axel Guessand.

Ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του από τη Nancy στη Γαλλία και σε νεαρή ηλικία μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Udinese. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ολλανδία με την FC Volendam, καθώς και στη Νορβηγία με την Kristiansund BK.

Ο Axel έρχεται στην Πάφο για να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του εξέλιξη και να ενισχύσει την αμυντική μας γραμμή.

Καλώς ήρθες στην Πάφο, Axel»!