ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Πάφος ανακοίνωσε Άξελ Γκισάντ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Πάφος ανακοίνωσε Άξελ Γκισάντ

Ολοκληρώθηκε του Γκισάντ - Επίσημη ανακοίνωση από την Πάφο!

Η Πάφος FC ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Άξελ Γκισάντ, ενισχύοντας περαιτέρω τη γραμμή της αμυνάς της μετά και τον τραυματισμό του Πεδράο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Πάφος FC ανακοινώνει την απόκτηση του Γάλλου αμυντικού Axel Guessand.

Ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του από τη Nancy στη Γαλλία και σε νεαρή ηλικία μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Udinese. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ολλανδία με την FC Volendam, καθώς και στη Νορβηγία με την Kristiansund BK.

Ο Axel έρχεται στην Πάφο για να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του εξέλιξη και να ενισχύσει την αμυντική μας γραμμή.

Καλώς ήρθες στην Πάφο, Axel»!

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Opta: Η Άρσεναλ πλέον 1ο φαβορί για το τρόπαιο UCL

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Πάφος ανακοίνωσε Άξελ Γκισάντ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Βιτίνια απάντησε στον Πέδρι: «Δεν δίνω δεκάρα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Χριστοφόρου στην «Αρένα», ο Αθανασίου στο ΓΣΠ - Ξένοι VARίστες στα ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θέλει να δέσει τον Ντιμπάλα ως το 2029 η Ρόμα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ: Οι οπαδοί της Μάιντς έκαναν κατακόκκινη την οδό Λήδρας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ουζόχο όπως… Όλντ Τράφορντ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Προφορική συμφωνία της Τσέλσι με Μενιάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Άρης Λεμεσού γιορτάζει 95 χρόνια ιστορίας με Χριστοφόρου & Βανδή!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ραμπιό για Μόντριτς: «Τρέχει για 90 λεπτά στα 40 του, δεν ξέρω πώς το κάνει»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα θα παίξει με τον Ολυμπιακό τελικά στο Μονζουϊκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μητέρα του Γιαμάλ χρεώνει με 800 ευρώ για όποιον θέλει να φωτογραφηθεί μαζί της

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παπαδόπουλος: «Η πιο δύσκολη εξόρμηση – Εκτός για εβδομάδες ο Κοκόριν»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τα βρήκαν Ρόμα-Ντε Ρόσι, λύνεται το συμβόλαιο του μετά από μήνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΕΠΙΣΗΜΟ: Νέα εποχή στον Εθνικό Άχνας με Ανγκέλοφσκι

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη