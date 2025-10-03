Το μεγαλύτερο επίτευγμα της Ομόνοιας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το τριφύλλι αγωνίστηκε στη πρεμιέρα του League Phase στο Conference League μ΄έναν ανώτερο αντίπαλο. Μια ομάδα που εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω ενός από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο…

Η Μάιντς δεν είναι Μπάγερν, είναι όμως μία ομάδα που ακολουθεί έναν συγκεκριμένο ρυθμό αγώνα. Έναν ρυθμό που δύσκολα μπορούν να ακολουθήσουν για 95 λεπτά οι δικές μας ομάδες. Αυτό, φάνηκε ιδίως στο β΄μέρος του αγώνα στο ΓΣΠ.

Η Ομόνοια ηττήθηκε με 1-0 από αυτή την ομάδα μ΄ένα πέναλτι. Και ναι, ενδεχομένως μόνο μ΄ένα πέναλτι, θα μπορούσε να χάσει. Οι παίκτες και ο Μπεργκ κέρδισαν το χειροκρότημα του κόσμου μετά το τέλος του αγώνα. Αυτό, είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα αυτής της ομάδας. Ότι μετά από μία ήττα, ο κόσμος δείχνει να πιστεύει το ίδιο, ίσως και περισσότερο τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή.

Άλλωστε το τριφύλλι φέτος, πέραν από ποιότητα, έχει ένα πλάνο, έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού στο εγχώριο πρωτάθλημα, και έναν προπονητή ο οποίος μπορεί να τον διαμορφώσει ανάλογα των απαιτήσεων που έχει ένα άλλο ευρωπαϊκό ματς.

Πάντως, η Ομόνοια, ακόμα και στο δεύτερο μέρος, μετά το γκολ των Γερμανών, βρήκε τον τρόπο να απειλήσει. Ακόμα και τότε, θα μπορούσε να βρει ένα γκολ και να πάρει έναν βαθμό.

Πλέον το ζητούμενο είναι η αντίδραση. Και τι καλύτερο αν αυτή έρθει στο ντέρμπι που ακολουθεί με τον Άρη.

 

 

