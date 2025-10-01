ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι 3+4 στους «16» του κυπέλλου

Οι 3+4 στους «16» του κυπέλλου

Με τρεις αγώνες άνοιξε η αυλαία του Κυπέλλου Coca – Cola 2025 – 2026 και με δεδομένο ότι τέσσερις ομάδες περνάνε στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης χωρίς αγώνα, έχει συμπληρωθεί σχεδόν το μισό παζλ για την 16άδα.

Πρόκριση πήραν ΑΕΛ, Ακρίτας και Νέα Σαλαμίνα σε βάρος των Εθνικού Λατσιών, Δόξας και ΕΝ Ύψωνα αντίστοιχα.

Στην επόμενη φάση βρίσκεται επίσης ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου που ήταν η τυχερή ομάδα της κλήρωσης, όπως και η ΑΕΚ και η Πάφος FC, που αγωνίστηκαν στον τελικό Κυπέλλου Coca – Cola 2024 – 2025, ενώ συμμετέχουν και στη League Phase των Πρωταθλημάτων UEFA, όπως επίσης και η Ομόνοια Λευκωσίας, που συνεχίζει  σε διοργάνωση της League Phase.

Τα επόμενα παιχνίδια για την πρώτη φάση της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένα για τις 22 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων: 

Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου

Εθνικός Λατσιών - ΑΕΛ Λεμεσού 1-2 

Ακρίτας Χλώρακας - Δόξα Κατωκοπιάς 5-2

Freedom24 Krasava ENY - Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου 1-1 (1-3 στα πέναλτι)

 

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου

17:00 Ε.Ν.Παραλιμνίου - Χαλκάνορας Ιδαλίου (Στάδιο “Τάσος Μάρκου”)

19:00 Άρης Λεμεσού - ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ (Στάδιο Αλφαμέγα)

19:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΖ Ζακακίου (Στάδιο ΓΣΠ)

 

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου

13:30 Π.Ο. Αχυρώνας Ονήσιλος - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου (Στάδιο “Αντώνης Παπαδόπουλος”)

19:00 ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού Νήσου - Απόλλων Λεμεσού (Στάδιο Αμμόχωστος Επιστροφή)

 

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου

17:00 ΑΣΙΛ Λύσης - Ολυμπιακός Λευκωσίας (Στάδιο Αμμόχωστος Επιστροφή)

 

17:00 Ομόνοια Αραδίππου - Αγία Νάπα (Στάδιο “Αντώνης Παπαδόπουλος”)

 

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου

17:00 Σπάρτακος Κιτίου - Εθνικός Άχνας (Στάδιο Αμμόχωστος Επιστροφή)

 

19:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ανόρθωση Αμμοχώστου (Στάδιο “Αντώνης Παπαδόπουλος“)

 

