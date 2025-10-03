ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απάντησε σε Φλικ για Γιαμάλ ο προπονητής της Ισπανίας

Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι στις κλήσεις της Ισπανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Γεωργίας και της Βουλγαρίας, έχοντας μόλις επιστρέψει από τον τραυματισμό στον προσαγωγό. Ο Χάνσι Φλικ είχε κατηγορήσει, εμμέσως πλην σαφώς, το επιτελείο της εθνικής Ισπανίας για την επιβάρυνση του παίκτη στην προηγούμενη διακοπή, αφού παρά τις ενοχλήσεις του τον είχαν χρησιμοποιήσει δίνοντάς του παυσίπονα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, απάντησε σήμερα στον Γερμανό τεχνικό.

«Δεν υπάρχει καμία διαμάχη με Φλικ. Ήταν προπονητής εθνικής ομάδας και περίμενα ότι θα είχε περισσότερη κατανόηση για τους προπονητές των εθνικών ομάδων. Με εξέπληξε το γεγονός ότι ένας πρώην προπονητής εθνικής ομάδας είχε αυτή την άποψη, αλλά ο καθένας έχει τη δική του γνώμη.

 Ο Γιαμάλ δεν ανέφερε τίποτα για ενοχλήσεις πριν τον αγώνα του Σεπτεμβρίου, αλλά είχε κάποιες ενοχλήσεις στο τέλος του αγώνα. Αλλά πριν από αυτόν όχι! Δεν συνέβη τίποτα επειδή δεν είχε καμία ενόχληση. Φαίνεται ότι τις είχε μετά τον αγώνα», ανέφερε.

