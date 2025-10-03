ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός: Συνεχίζουν με θεραπεία και ατομικό οι Ντέσερς και Πελίστρι

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν σήμερα στο Κορωπί, με τους Σίριλ Ντέσερς και Φακούντο Πελίστρι να συνεχίζουν με θεραπεία και ατομικό.

Μία ημέρα μετά την ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο Κορωπί και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο.

Όσοι έπαιξαν βασικοί χτες ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στην κυκλοφορία της μπάλας και το πρέσινγκ.

Όσον αφορά τους Σίριλ Ντέσερς και Φακούντο Πελίστρι, ακολούθησαν θεραπεία και ατομικό.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Σε δύο γκρουπ διεξήχθη η προπόνηση της Παρασκευής στο «Γ. Καλαφάτης». Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα της Πέμπτης έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, άσκηση πρέσινγκ και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Θεραπεία κι ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς, Πελίστρι».

