Η Γιέλενα Τοντόροβιτς πρωτοπορεί, αναλαμβάνοντας ανδρική ομάδα στην Βραζιλία

Αν η Μπέκι Χάμον άνοιξε τον δρόμο στο κορυφαίο επίπεδο του ΝΒΑ, η Γελένα Τοντόροβιτς θέλει «να αφήσει το αποτύπωμά της» ως η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει επαγγελματική ανδρική ομάδα μπάσκετ στην Βραζιλία.

Η 31χρονη Σερβοαυστραλή αποτελεί μία από τις ελάχιστες γυναίκες παγκοσμίως που προπονούν άνδρες σε ομαδικό άθλημα, μάλιστα στην πρώτη κατηγορία και ως head coach. Από τον Αύγουστο βρίσκεται στη Φορταλέζα, στον βορρά της χώρας, όπου προετοιμάζει την τοπική ομάδα για την σεζόν του NBB, του ελίτ πρωταθλήματος ανδρικού μπάσκετ της Βραζιλίας, που αρχίζει στις 18 Οκτωβρίου. Το έργο της μόνο εύκολο δεν είναι, καθώς η ομάδα τερμάτισε τελευταία την περυσινή σεζόν.

«Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη. Ξέρω τι σημαίνει να ανοίγεις την πόρτα για άλλες γυναίκες και αυτό με κινητοποιεί κάθε μέρα», δήλωσε η Τοντόροβιτς στο AFP μετά από προπόνηση. Και πρόσθεσε: «Δεν θέλω να με θυμούνται μόνο ως την πρώτη γυναίκα. Θέλω να αφήσω ένα αποτύπωμα, να βελτιώσω την ομάδα και τους παίκτες, να μιλήσουν τα αποτελέσματα για μένα».

Η Τοντόροβιτς είχε περάσει ως παίκτρια από τον Ερυθρό Αστέρα, όμως πριν καν κλείσει τα 20 αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της προπονητικής. Δούλεψε στην Αυστραλία και στη συνέχεια μπήκε σε τεχνικά επιτελεία εθνικών ομάδων ανδρών, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας, όπου συνεργάστηκε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η έμπνευσή της ωστόσο προέρχεται από τις ΗΠΑ και τη Μπέκι Χάμον, η οποία υπήρξε βοηθός του Γκρεγκ Πόποβιτς στους Σαν Αντόνιο Σπερς (2014-2021) και πρώτη γυναίκα που εντάχθηκε σε πλήρες τεχνικό τιμ του ΝΒΑ. Στις 30 Δεκεμβρίου 2020 έγινε, έστω και για ένα ματς, η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα head coach σε αγώνα ΝΒΑ, αντικαθιστώντας τον Πόποβιτς όταν αποβλήθηκε σε αναμέτρηση με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

«Είμαι εδώ χάρη σε γυναίκες σαν κι εκείνη. Όταν ήμουν μικρή δεν είχα πολλά πρότυπα να ακολουθήσω, και το να τη βλέπω σ’ αυτό το επίπεδο μου έδωσε την επιπλέον ώθηση για να κυνηγήσω τα όνειρά μου», είπε η Σερβοαυστραλή προπονήτρια.

Στη Βραζιλία, η ίδια καλείται να παίξει τον ρόλο της πρωτοπόρου: «Πάντα είναι πιο εύκολο να πιστέψεις ότι κάτι είναι δυνατό όταν βλέπεις κάποιον που σου μοιάζει να το καταφέρνει. Αν καταφέρω να εμπνεύσω ένα κορίτσι να ακολουθήσει το παράδειγμά μου, θα θεωρήσω πως η αποστολή μου ολοκληρώθηκε».

Και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο κυριαρχεί, η Τοντόροβιτς θέλει να φέρει «το πάθος της για το μπάσκετ», που στη Σερβία αποτελεί πραγματική «θρησκεία». «Δεν δίστασα ούτε δευτερόλεπτο να έρθω στη Βραζιλία. Δέχτηκα αμέσως γιατί αγαπώ τις νέες προκλήσεις. Θέλω να δημιουργήσω μια νέα κουλτούρα μπάσκετ στη Φορταλέζα», τόνισε.