Μαραθώνιος Ανοικτής Θάλασσας: Ο Πρωταράς στα καλύτερά του

Ο Πρωταράς κέρδισε το στοίχημα και την εμπιστοσύνη της Μεσογειακής Ομοσπονδίας κολύμβησης και θα διοργανώσει για τρίτη φορά στην ιστορία του διεθνή αγώνα μαραθώνιου κολύμβησης ανοικτής θάλασσας. Μετά τις δύο προηγούμενες πολύ επιτυχημένες διοργανώσεις (Μεσογειακό Κύπελλο 2024 και Ευρωπαικό Κύπελλο 2025), το φημισμένο τουριστικό θέρετρο, ο Πρωταράς, είναι έτοιμος να φιλοξενήσει το διήμερο 4-5 Οκτωβρίου τρεις διοργανώσεις ταυτόχρονα. Το Μεσογειακό Κύπελλο, το οποίο είναι και η κορωνίδα της διοργάνωσης, το Παγκύπριο Πρωτάθλημα και τους διεθνείς αγώνες βετεράνων.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης, με συνδιοργανωτή και σύμμαχο τον Δήμο Παραλιμνίου-Δερύνειας και μεγάλο χορηγό την Πετρολίνα, είναι έτοιμοι να φέρουν εις πέρας ακόμα μία μεγάλη και σημαντική διοργάνωση. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στο θαλάσσιο χώρο στην περιοχή Βρύση. Κορυφαίοι αθλητές στις ηλικιακές κατηγορίες που συμμετέχουν, θα δώσουν την ευκαιρία σε αρκετούς φιλάθλους, αλλά και θεατές που θα βρίσκονται στην περιοχή, αφού ο καιρός προσφέρεται ακόμη για βουτιές στη θάλασσα, να παρακολουθήσουν αγώνες υψηλού επιπέδου.

Στο Μεσογειακό κύπελλο συμμετέχουν αθλητές από επτά χώρες: Ιταλία, Γαλλία, Ισραήλ, Βόρειος Μακεδονία, Κόσοβο, Κροατία και Κύπρο και αφορά τις ηλικίες 14-15 χρόνων (γκρουπ Α’) και 16-17 χρόνων (γκρουπ Β΄). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων των 5χλμ και σκυταλοδρομία 4Χ1,25χλμ (γκρουπ Α’) και των 7,5χλμ για το γκρουπ Β’.

Στο παγκύπριο Πρωτάθλημα συμμετέχουν κολυμβητές γεννηθέντες το 2011 και μεγαλύτεροι από οκτώ Ναυτικούς Ομίλους: Τον Ν.Ο. Αμμοχώστου, τον Ν.Ο. Κωνσταντίας, τον Ν.Ο. Λεμεσού, τον Ν.Ο. Λευκωσίας, τον Ν.Ο. Κερύνειας, τον Ν.Ο. Λάρνακας, τον Ν.Ο. Λακατάμειας και τον Ν.Ο. Πάφου. Η μάχη του τίτλου θα κριθεί από τα αγωνίσματα των 5χλμ ανδρών και γυναικών, αφού είναι και τα μόνα μετρήσιμα για τη βαθμολογία των ομίλων. Ο πρωταθλητής των τελευταίων τριών χρόνων, ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου, φέτος θα έχει δύσκολο έργο, αφού Ναυτικός Όμιλος Κωνσταντίας και Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού, κατεβαίνουν με απαιτήσεις για την εξασφάλιση του τίτλου, καθώς θα «ρίξουν» στο νερό ό,τι καλύτερο διαθέτουν, σε ένα άθλημα με αρκετές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων ενθάρρυνσης για τις αποστάσεις των 2,5χλμ (γεννηθέντες το 2012) και 1,25χλμ (γεννηθέντες το 2013-2014). Είκοσι τέσσερα δελφινάκια, θα δώσουν το παρόν τους στο αγώνισμα των 1,25χλμ και είκοσι δύο στο αγώνισμα των 2,5χλμ. Το παρών τους στη διοργάνωση θα δώσουν και οι βετεράνοι υποστηρικτές του αθλήματος. Με δικαίωμα συμμετοχής σε αθλητές 25 ετών και άνω, το αγώνισμα απόστασης 2,5χλμ έχει συγκεντρώσει τη συμμετοχή 46 αθλητών από δέκα χώρες: Μεγάλη Βρετανία, Βραζιλία, Λίβανο, Ιταλία, Ουκρανία, Ρωσία, Σερβία, Γερμανία, Αμερική και Κύπρο.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο

07.30: 5χλμ ανδρών

07.35: 5χλμ γυναικών

09.30: 1,25χλμ αγοριών

09.35: 1,25 χλμ κοριτσιών

10.00: 2,5χλμ αγοριών

10.05: 2,5χλμ κοριτσιών

11.30: Απονομές

Κυριακή

07.15: 7,5χλμ ανδρών

07.20: 7, 5χλμ γυναικών

09.15: σκυταλοδρομία 4Χ1,25χλμ

11.15: Απονομές

11.00: 2,5χλμ ανδρών (βετεράνων)

11.05: 2,5 χλμ γυναικών (βετεράνων)

12.30: Απονομές