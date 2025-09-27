ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άλλαξε τερματοφύλακα ο Καρσέδο κόντρα στον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

H ενδεκάδα της παφιακής ομάδας για το εντός έδρας παιχνίδι με τους μαυροπράσινους

Με νέο πρόσωπο κάτω από τα δοκάρια παρατάσσεται η Πάφος FC στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια που αγωνιζόταν ο Νεόφυτος Μιχαήλ, ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο επέλεξε τερματοφύλακα τον Αναστάσιο Παπαδούδη, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα.

Η ενδεκάδα:

Παπαδούδη, Μπρούνο, Γκολντάρ, Μίμοβιτς, Πηλέας, Σούνιτς, Πέπε, Σέμα, Ντράγκομιρ, Κίνα, Άντερσον.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Διαβαστε ακομη