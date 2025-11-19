Δεν επιτρέπεται και τρίτη αποτυχία

Η διοίκηση έκανε τα πάντα για μια πετυχημένη σεζόν αλλά «προδόθηκε» και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τριτώσει το κακό, με νέα, κακή επιλογή για την τεχνική ηγεσία.

Ο Κάναντι ήταν αποτυχημένος από πέρσι και έπρεπε να απολυθεί παρά το ότι η ομάδα έμεινε στην Α΄ Κατηγορία. Αυτό επιτεύχθηκε γιατί «αυτοκτόνησαν» άλλοι και όχι γιατί ήταν προϊόν δουλειάς από τον Κάναντι. Όσο για τον Φανγκέιρο, οι διοικούντες το αναγνώρισαν γρήγορα και προχώρησαν στην απόλυσή του.

Πάντως, μεγαλώνει η λίστα με τους προπονητές που προτείνονται, παρά το γεγονός ότι η Ένωση είναι στην τελευταία θέση. Μεταξύ αυτών που έχουν προταθεί, είναι και οι Τζέισον Πάντσεον, Αλέξης Γαρπόζης, Χρύσης Μιχαήλ, Φάτσιο Μπούις και Σίνισα Ντοπρασίνοβιτς.

Η προετοιμασία για τον εντός έδρας αγώνα της Κυριακής με την Ανόρθωση συνεχίζεται υπό τις οδηγίες του Γιώργου Κοσμά.