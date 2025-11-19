Δεν επιτρέπεται και τρίτη αποτυχία
Η Ένωση αναζητά ήδη τον τρίτο της προπονητή, μετά τους Νταμίρ Κάναντι και Κάρλος Φανγκέιρο, και εννοείται πως κάποιοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν, τόσο για τις επιλογές των προπονητών όσο και κάποιων ποδοσφαιριστών.
Η διοίκηση έκανε τα πάντα για μια πετυχημένη σεζόν αλλά «προδόθηκε» και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τριτώσει το κακό, με νέα, κακή επιλογή για την τεχνική ηγεσία.
Ο Κάναντι ήταν αποτυχημένος από πέρσι και έπρεπε να απολυθεί παρά το ότι η ομάδα έμεινε στην Α΄ Κατηγορία. Αυτό επιτεύχθηκε γιατί «αυτοκτόνησαν» άλλοι και όχι γιατί ήταν προϊόν δουλειάς από τον Κάναντι. Όσο για τον Φανγκέιρο, οι διοικούντες το αναγνώρισαν γρήγορα και προχώρησαν στην απόλυσή του.
Πάντως, μεγαλώνει η λίστα με τους προπονητές που προτείνονται, παρά το γεγονός ότι η Ένωση είναι στην τελευταία θέση. Μεταξύ αυτών που έχουν προταθεί, είναι και οι Τζέισον Πάντσεον, Αλέξης Γαρπόζης, Χρύσης Μιχαήλ, Φάτσιο Μπούις και Σίνισα Ντοπρασίνοβιτς.
Η προετοιμασία για τον εντός έδρας αγώνα της Κυριακής με την Ανόρθωση συνεχίζεται υπό τις οδηγίες του Γιώργου Κοσμά.