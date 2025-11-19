Μια εξόρμηση που φέρνει... πίκρες

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Η εξόρμηση της Ομόνοιας την Κυριακή (23/11, 19:00) στη Λεμεσό για να παίξει με τον Απόλλωνα, είναι από τις δυσκολότερές της.

Το ένα έχει να κάνει με το γεγονός πως έχει απέναντί της, έναν αντίπαλο με ποιότητα. Το άλλο έχει να κάνει με την προϊστορία αφού με βάση τα νούμερα, δεν ζει και τις καλύτερές της στιγμές. Όποτε αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα στη Λεμεσό, συνήθως φεύγει με σκυμμένο το κεφάλι και με μπόλικη πίκρα. Αυτό δείχνουν οι τελευταίες 11 επισκέψεις στο πρωτάθλημα, από την περίοδο που οι πράσινοι άλλαξαν διοίκηση (Μάιο 2018) και έγιναν ανταγωνιστικοί υπό τον Σταύρο Παπασταύρου. Γιατί και πιο πριν, με τον συγκεκριμένο αντίπαλο, τα νούμερα ήταν κάκιστα. Συγκεκριμένα οι τριφυλλοφόροι μετρούν μόλις μία νίκη, έχοντας στο ίδιο διάστημα και δύο ισοπαλίες. Γνώρισαν την ήττα οκτώ φορές, με το μοναδικό διπλό σε αυτή την εξαετία να επιτυγχάνεται, στις αρχές Φεβρουαρίου του 2024 στο τελευταίο λεπτό (1-2), με προπονητή τον Ρέκνταλ.

Στο αγωνιστικό μέτωπο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον Ράιαν Μαέ, ο οποίος παρόλο που έπαιξε με τον ΑΠΟΕΛ πριν τη διακοπή, οι ενοχλήσεις στους προσαγωγούς, δεν τον εγκατέλειψαν. Ακολουθεί ένα πιο συντηρητικό πρόγραμμα και μέχρι την Πέμπτη θα φανεί αν θα είναι διαθέσιμος. Σίγουρα ο Χένινγκ Μπεργκ ελπίζει πως ο Μαροκινός φορ θα είναι καλά.

Όσον αφορά τους Κουλιμπαλί και Άιτινγκ που προέρχονται από τραυματισμούς, πιθανότατα να είναι στην αποστολή μιας και ανεβάζουν συνεχώς ρυθμούς. Ίσως όμως προφυλαχθούν ξανά λόγω της μεγάλης τους αποχής.

Διαβαστε ακομη