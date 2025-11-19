Επιστρατεύει Καντονά, Μπέκαμ και άλλους αστέρες του παρελθόντος ο Αμορίμ

Σκέψεις να φέρει και πάλι πίσω στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Έρικ Καντονά και άλλους ποδοσφαιριστές που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ομάδα στο παρελθόν και με τις μεγάλες επιτυχίες αυτής κάνει ο Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, έχει στο μυαλό του να ενεργοποιήσει τα μεγάλα αστέρια της ομάδας, με απώτερο σκοπό να εμφυσήσουν στους δικούς του ποδοσφαιριστές, τους παίκτες που είναι τώρα στο ρόστερ της ομάδας, κάτι από την… αύρα του παρελθόντος.

Κυρίως θέλει τους παίκτες αυτούς να βρεθούν κοντά στην ομάδα, και να δουλέψουν κυρίως με τους ποδοσφαιριστές μικρής ηλικίας και όσους εκείνος κρίνει ότι το έχουν ανάγκη για να μπορέσουν να τους μεταφέρουν την εμπειρία τους, το ποδοσφαιρικό τους ΙQ καθώς και το πνεύμα νικητή που είχαν ελπίζοντας ότι η κίνηση αυτή θα βοηθήσει στο βελτιωθούν και άλλο τα αποτελέσματα της Γιουνάιτεντ.

Ποιοι είναι στο μυαλό του Αμορίμ; Τα βρετανικά ΜΜΕ, αναφέρουν πρώτα από όλα το όνομα του Ερικ Καντονά, του Ντέιβιντ Μπέκαμ, και άλλων παλαιμάχων παικτών όπως ο Πολ Σκόουλς, ο Τέντι Σέρινγκχαμ, Άντι Κόουλ και ο Ντουάιτ Γιορκ.

Ο σεβασμός που τρέφουν όλοι και φυσικά και οι νυν ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ στα πρόσωπά τους είναι τεράστιος πιστεύοντας ότι μόνο θετικά αποτελέσματα θα υπάρχουν για την ομάδα με την… επαφή τους με αυτούς τους παίκτες.

sportfm.gr