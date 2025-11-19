ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστρατεύει Καντονά, Μπέκαμ και άλλους αστέρες του παρελθόντος ο Αμορίμ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επιστρατεύει Καντονά, Μπέκαμ και άλλους αστέρες του παρελθόντος ο Αμορίμ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ σκέφτεται να επιστρατεύσει τον Καντονά και άλλους μεγάλους ποδοσφαιριστές που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τη Γιουνάιτεντ.

Σκέψεις να φέρει και πάλι πίσω στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Έρικ Καντονά και άλλους ποδοσφαιριστές που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ομάδα στο παρελθόν και με τις μεγάλες επιτυχίες αυτής κάνει ο Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, έχει στο μυαλό του να ενεργοποιήσει τα μεγάλα αστέρια της ομάδας, με απώτερο σκοπό να εμφυσήσουν στους δικούς του ποδοσφαιριστές, τους παίκτες που είναι τώρα στο ρόστερ της ομάδας, κάτι από την… αύρα του παρελθόντος.

Κυρίως θέλει τους παίκτες αυτούς να βρεθούν κοντά στην ομάδα, και να δουλέψουν κυρίως με τους ποδοσφαιριστές μικρής ηλικίας και όσους εκείνος κρίνει ότι το έχουν ανάγκη για να μπορέσουν να τους μεταφέρουν την εμπειρία τους, το ποδοσφαιρικό τους ΙQ καθώς και το πνεύμα νικητή που είχαν ελπίζοντας ότι η κίνηση αυτή θα βοηθήσει στο βελτιωθούν και άλλο τα αποτελέσματα της Γιουνάιτεντ.

Ποιοι είναι στο μυαλό του Αμορίμ; Τα βρετανικά ΜΜΕ, αναφέρουν πρώτα από όλα το όνομα του Ερικ Καντονά, του Ντέιβιντ Μπέκαμ, και άλλων παλαιμάχων παικτών όπως ο Πολ Σκόουλς, ο Τέντι Σέρινγκχαμ, Άντι Κόουλ και ο Ντουάιτ Γιορκ.

Ο σεβασμός που τρέφουν όλοι και φυσικά και οι νυν ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ στα πρόσωπά τους είναι τεράστιος πιστεύοντας ότι μόνο θετικά αποτελέσματα θα υπάρχουν για την ομάδα με την… επαφή τους με αυτούς τους παίκτες.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Καμπάνες» από τον Αθλητικό Δικαστή!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επίσημα στο «Camp Nou» η Μπαρτσελόνα, πήρε την έγκριση της UEFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τραυματίας, αλλά πρώτος σε ασίστ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιορεντίνα: Διαθέσιμος ο Μόιζε Κεν για ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Έβλεπε... μπροστά: Η προφητική δημοσίευση ενός χρήστη του «X» για τον Χάαλαντ πριν από επτά χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντσελότι για Νειμάρ: «Το πρωτάθλημα στη Βραζιλία σταματά 7 Δεκεμβρίου, μετά μπορεί να κάνει διακοπές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρόος για Βινίσιους: «Συχνά γινόταν ενοχλητικός και επηρέαζε αρνητικά και τη Ρεάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκέφτεται το τώρα αλλά... ψάχνεται

ΑΕΛ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ-άουτ ο Μιλιτάο κόντρα στον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποιοι είναι όλοι αυτοί δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αταμάν: «Δεν υπάρχει χρόνος για να αναζητήσουμε νέο παίκτη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Στο ημίχρονο... πρωτοπόρος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το μυστικό πάρτι του Γιαμάλ - Χωρίς κινητά και VIP ζώνη αποκλειστικά για γυναίκες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δίλεπτο μαγείας Μαέ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Τερ Στέγκεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη