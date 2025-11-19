Ανησυχία στο στρατόπεδο της Πάφου λόγω... Σέμα!

Από… σκιά ανησυχίας συνοδεύτηκε η εμφάνιση του Κεν Σέμα με την Εθνική Σουηδίας, καθώς ο ποδοσφαιριστής της Πάφου αποχώρησε τραυματίας στο παιχνίδι απέναντι στη Σλοβενία.

Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε αναγκαστικά στο 38’, με τον Φόρσμπεργκ να παίρνει τη θέση του. Η Πάφος πλέον αναμένει την επιστροφή του στην Κύπρο, όπου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης.