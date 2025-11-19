Οι ομάδες των play off και η μάχη για τα τελευταία «εισιτήρια»

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί με 48 ομάδες και μέχρι τώρα έχουν προκριθεί 42 εθνικές ομάδες. Οι τελευταίες έξι (πολυπόθητες) θέσεις θα κριθούν μέσω αγώνων play off τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

To τουρνουά των play off, μια νέα διοργάνωση που θα διαγωνιστούν έξι ομάδες από πέντε συνομοσπονδίες (με την UEFA να διοργανώνει ξεχωριστά play-off για τις τελευταίες τέσσερις ευρωπαϊκές θέσεις) για δύο θέσεις, θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ τον Μάρτιο.

Με την ολοκλήρωση των προκριματικών της ευρωπαϊκής ζώνης, έγιναν γνωστές και οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα play off διεκδικώντας τα τέσσερα εναπομείναντα «εισιτήρια» της UEFA για το Μουντιάλ της Αμερικής. Οι ομάδες θα χωριστούν σε γκρουπ των τεσσάρων που θα παίξουν ημιτελικό και τελικό, με τους νικητές να κατακτούν την πρόκριση.

Οι εθνικές που θα συμμετάσχουν τον Μάρτιο του 2026 στα play off είναι οι 12 δεύτερες των ομίλων της προκριματικής φάσης συν τέσσερις που κέρδισαν τη συμμετοχή τους μέσω Nations League. Οι 16 των ευρωπαϊκών play off (μέσω προκριματικών): Αλβανία, Τσεχία, Ιταλία, Πολωνία, Ιρλανδία, Σλοβακία, Ουκρανία, Κόσοβο, Ουαλία, Τουρκία, Δανία και Βοσνία. Μέσω Nations League: Ρουμανία, Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία και Βόρεια Μακεδονία.

Οι δύο τελευταίες θέσεις θα κριθούν από τα διηπειρωτικά playoffs, με το Σουρινάμ και την Τζαμάικα να κλείνουν θέση από την CONCACAF και να βρίσκουν Νέα Καληδονία, Βολιβία, Λ.Δ. Κονγκό και Ιράκ. Οι δύο τελευταίες εθνικές ομάδες περνούν απευθείας στους δύο τελικούς, ως οι εθνικές ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη στη βαθμολογία της FIFA, με τις άλλες τέσσερις να μπαίνουν αύριο στην κληρωτίδα για τα ημιτελικά.

Σουρινάμ και Νέα Καληδονία ψάχνουν την παρθενική τους παρουσία σε τελική φάση Μουντιάλ, με τους Βολιβιανούς να έχουν τρεις συμμετοχές στο ενεργητικό τους (1930, 1950 και 1994), τους Ιρακινούς μία (1986), τους Τζαμαϊκανούς επίσης μία (1998) και τους Κονγκολέζους μία ως Ζαΐρ το 1974.

ΑΠΕ-ΜΠΕ