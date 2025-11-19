ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Βιλερμπάν – Μονακό για την Ευρωλίγκα

Δημοσιευτηκε:

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η δράση της Ευρωλίγκας συνεχίζεται απόψε με μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, καθώς η Βιλερμπάν και η Μονακό διασταυρώνουν τα ξίφη τους στις 21:00 στην «LDLC Arena», στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της 12ης αγωνιστικής. Η Stoiximan βρίσκεται και πάλι στο πλευρό των φιλάθλων, προσφέροντας Ενισχυμένες Αποδόσεις για ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή μπασκετική βραδιά.

Η Βιλερμπάν υποδέχεται τη Μονακό ευρισκόμενη στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 3-8, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτεί την έδρα της για μια σημαντική επιστροφή στις νίκες. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, με απολογισμό 6 νίκες και 5 ήττες, φιλοδοξεί να συνεχίσει την ανοδική της πορεία και να εδραιωθεί στις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Στην κλασική προσφορά αγώνα από τη Stoiximan, η νίκη της Βιλερμπάν διατίθεται στα 3.45, η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια στα 11.00, ενώ το διπλό της Μονακό στο 1.37.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παράλληλα, για όσους αναζητούν επιλογές με ακόμη μεγαλύτερη αξία, οι Ενισχυμένες Αποδόσεις της Stoiximan περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο ο Mike James να σημειώσει 20 ή περισσότερους πόντους στα 2.67, ο Daniel Theis να μαζέψει τουλάχιστον 8 ριμπάουντ στα 3.50, καθώς και ο Elie Okobo να μοιράσει 6 ή περισσότερες ασίστ στα 2.80.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

 

EUROLEAGUE

