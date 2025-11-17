Ματθαίου: «Είναι ένα παιχνίδι must-win για εμάς»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφου.

Στον ΣΠΟΡ FM 95,0 μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφου, Χριστόφορος Ματθαίου, ο οποίος αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα της ομάδας.  Αναλυτικά:

Για την προετοιμασία και το ντέρμπι με τον Άρη: «Οι ποδοσφαιριστές επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις. Σιγά σιγά θα μπούμε στους ρυθμούς του μεγάλου αγώνα με τον Άρη. Είναι ένα παιχνίδι must-win για εμάς. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε τη νίκη. Ο Άρης είναι μια καλή ομάδα. Μια πιθανή νίκη θα είναι σημανική και στο ψυχολογικό κομμάτι».

Για τους Γκολντάρ και Κόρτερ: «Είναι καλά και οι δυο. Ο Γκολντάρ είχε κάποιες ενοχλήσεις, απλά έχασε κάποιες προπονήσεις. Ελπίζω μέχρι και την Παρασκευή να είναι έτοιμος. Ο Κόρτερ είχε κάποιους πόνους, το ξεπέρασε και είναι καλύτερα. Θα δούμε μέχρι την Παρασκευή εάν θα είναι διαθέσιμος. Επιστρέφει και ο Λούκασεν που εξέτισε την τιμωρία του. Περιμένουμε να επιστρέψουν και οι διεθνείς για να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται».

Για τη μεταγραφική ενίσχυση: «Οι υπεύθυνοι του προγραμματισμού κάνουν σκέψεις, δεν σταματάει η δουλειά τους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε».

 

