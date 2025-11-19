Πήρε το ΟΚ από την UEFA η Μπαρτσελόνα για το Καμπ Νου στο Champions League
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η αρμόδια επιτροπή της UEFA έδωσε το ΟΚ στην Μπαρτσελόνα για την χρησιμοποίηση του Spotify Camp Nou ως έδρα στις αναμετρήσεις της στο Champions League.
Είναι και επίσημο πια… Η αρμόδια επιτροπή της UEFA έδωσε την έγκριση της για την χρήση του Spotify Camp Nou και πάλι ως έδρα της Μπαρτσελόνα στις αναμετρήσεις της στο Champions League.
Η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε και επίσημα για τη θετική αυτή εξέλιξη, όπως και για το παιχνίδι στο οποίο θα γίνει η επιστροφή της ομάδας στην ιστορική της και ανανεωμένη πια, έδρα.
Όπως αναφέρει και στη σχετική ανακοίνωση της η Μπάρτσα, το παιχνίδι με την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης στις 9 Δεκεμβρίου για τη League Phase του Champions League θα είναι αυτό που θα συνδυαστεί με την επιστροφή της ομάδας στην ιστορική της έδρα.
Μάλιστα στην σχετική ανακοίνωση η καταλανική ομάδα ενημερώνει ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνουν γνωστές και οι λεπτομέρειες για την πώληση των εισιτηρίων για την ιστορική αυτή αναμέτρηση.
Comunicat del FC Barcelona— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 19, 2025
sportfm.gr