Oλοκληρώνεται η προσπάθεια των κυπριακών ομάδων στο FIBA Europe Cup

Με τους αγώνες τους για την 6η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του FIBA Europe Cup, ολοκληρώνεται η ευρωπαϊκή προσπάθεια των τριών κυπριακών ομάδων που συμμετείχαν στη διοργάνωση.

Την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνός θα ρίξουν την αυλαία στο εξωτερικό, ενώ εντός έδρας αγωνίζεται η Ανόρθωση.

Η Πετρολίνα ΑΕΚ θα αγωνιστεί στη Ρουμανία, στις 19:00, CSM Κορόνα, για το φινάλε του γ’ ομίλου της διοργάνωσης. Οι «κιτρινοπράσινοι» που ό,τι και να γίνει θα τερματίσουν στην 3η θέση, θέλουν να αποχαιρετήσουν την Ευρώπη με την τρίτη τους νίκη απέναντι στην ρουμανική ομάδα που δεν πήρε ροζ φύλλο σε πέντε αγώνες.

Η Ανόρθωση θα ολοκληρώσει την προσπάθειά της, φιλοξενώντας στις 19:00 στο «Σπύρος Κυπριανού, τη Σαμπατέλι. Η «Κυρία», ευρισκόμενη στην τελευταία θέση του όγδοου ομίλου, θα παραμείνει εκεί ό,τι και να συμβεί στο τελευταίο της παιχνίδι στη διοργάνωση.

Ο Κεραυνός θα παίξει στα Σκόπια απέναντι στην Πέλιστερ, στις 20:00, με τις δυο ομάδες να ισοβαθμούν στους έξι βαθμούς και συνεπώς η νικήτρια θα πάρει το δεύτερο ροζ φύλλο και θα πάρει την 3η θέση στον γ’ όμιλο.

Αναλυτικά τα πρόγραμμα για τις τρεις κυπριακές ομάδες:

To πρόγραμμα της Πετρολίνα ΑΕΚ

Οραντέα – Πετρολίνα ΑΕΚ 89-75

Πετρολίνα ΑΕΚ – Αλιάγκα Πέτκιμσπορ 84-78

Πετρολίνα ΑΕΚ – CSM Κορόνα 93-68

Πετρολίνα ΑΕΚ – Οραντέα 86-89

Αλιάγκα Πέτκιμσπορ – Πετρολίνα ΑΕΚ 101-58

CSM Κορόνα – Πετρολίνα ΑΕΚ 19/11, 19:00

 

Το πρόγραμμα του Κεραυνού

Πριέβιντζα – Κεραυνός 82-68

Kεραυνός – Τσεντεβίτα Τζούνιορ 82-105

Kεραυνός – Πέλιστερ 99-86

Κεραυνός – Πριέβιντζα 59-109

Τσεντεβίτα Τζούνιορ – Kεραυνός 85-68

Πέλιστερ – Kεραυνός 19/11, 20:00

 

Το πρόγραμμα της Ανόρθωσης

Μπάκεν Μπέαρς – Ανόρθωση 94-102

Ανόρθωση – Ζαραγόσα 67-112

Σομπατέλι – Ανόρθωση 98-56

Ανόρθωση – Μπάκεν Μπέαρς 61-100

Ζαραγόσα – Ανόρθωση 89-61

Ανόρθωση – Σομπατέλι 19/11, 19:00

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

