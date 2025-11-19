Σκάνδαλο στην Τουρκία: Νέες ποινές σε 281 ποδοσφαιριστές για τα στημένα παιχνίδια

Συνεχίζεται ο σάλος στην Τουρκία για το ποδόσφαιρο, τους παράνομους στοιχηματισμούς, τους χιλιάδες εμπλεκόμενους και τις ποινές σε ποδοσφαιριστές και διαιτητές!

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Τουρκίας (PFDK) δημοσιοποίησε την Τρίτη, τις ποινές που επιβλήθηκαν σε ποδοσφαιριστές της Β’ Κατηγορίας, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε υποθέσεις στοιχηματισμού.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, από τους 282 παίκτες που εξετάστηκαν, οι 281 τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό διάρκειας από 45 ημέρες έως και έναν χρόνο, ενώ τα ονόματά τους ανακοινώθηκαν επίσημα.

Η περίπτωση Αϊντεμίρ

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο Καμπέρκ Αϊντεμίρ. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν έλαβε νέα ποινή, καθώς είχε ήδη τιμωρηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 με ένα έτος στέρησης δικαιωμάτων και κρίθηκε ότι δεν απαιτείται επιπλέον κύρωση.

Η απόφαση του PFDK αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη της αυστηρής στάσης που τηρούν οι τουρκικές ποδοσφαιρικές αρχές απέναντι στον στοιχηματισμό, υπογραμμίζοντας ότι τέτοια φαινόμενα δεν είναι ανεκτά και ότι λαμβάνονται μέτρα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του αθλήματος.

Έρχονται νέες αποκαλύψεις, κίνδυνος για υποβιβασμό ομάδων

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Τουρκίας (TFF) ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα ονόματα προέδρων και διοικούντων που φέρονται να στοιχημάτιζαν ενάντια των δικών τους ομάδων.

Athletiko.gr