ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σκάνδαλο στην Τουρκία: Νέες ποινές σε 281 ποδοσφαιριστές για τα στημένα παιχνίδια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σκάνδαλο στην Τουρκία: Νέες ποινές σε 281 ποδοσφαιριστές για τα στημένα παιχνίδια

Πολύ αυστηρές ποινές ανακοινώθηκαν την Τρίτη για σχεδόν 300 ποδοσφαιριστές στην Τουρκία, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομο στοιχηματισμό.

Συνεχίζεται ο σάλος στην Τουρκία για το ποδόσφαιρο, τους παράνομους στοιχηματισμούς, τους χιλιάδες εμπλεκόμενους και τις ποινές σε ποδοσφαιριστές και διαιτητές!

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Τουρκίας (PFDK) δημοσιοποίησε την Τρίτη, τις ποινές που επιβλήθηκαν σε ποδοσφαιριστές της Β’ Κατηγορίας, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε υποθέσεις στοιχηματισμού.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, από τους 282 παίκτες που εξετάστηκαν, οι 281 τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό διάρκειας από 45 ημέρες έως και έναν χρόνο, ενώ τα ονόματά τους ανακοινώθηκαν επίσημα.

Η περίπτωση Αϊντεμίρ

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο Καμπέρκ Αϊντεμίρ. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν έλαβε νέα ποινή, καθώς είχε ήδη τιμωρηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 με ένα έτος στέρησης δικαιωμάτων και κρίθηκε ότι δεν απαιτείται επιπλέον κύρωση.

Η απόφαση του PFDK αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη της αυστηρής στάσης που τηρούν οι τουρκικές ποδοσφαιρικές αρχές απέναντι στον στοιχηματισμό, υπογραμμίζοντας ότι τέτοια φαινόμενα δεν είναι ανεκτά και ότι λαμβάνονται μέτρα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του αθλήματος.

Έρχονται νέες αποκαλύψεις, κίνδυνος για υποβιβασμό ομάδων

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Τουρκίας (TFF) ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα ονόματα προέδρων και διοικούντων που φέρονται να στοιχημάτιζαν ενάντια των δικών τους ομάδων.

 

Athletiko.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Καμπάνες» από τον Αθλητικό Δικαστή!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επίσημα στο «Camp Nou» η Μπαρτσελόνα, πήρε την έγκριση της UEFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τραυματίας, αλλά πρώτος σε ασίστ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιορεντίνα: Διαθέσιμος ο Μόιζε Κεν για ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Έβλεπε... μπροστά: Η προφητική δημοσίευση ενός χρήστη του «X» για τον Χάαλαντ πριν από επτά χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντσελότι για Νειμάρ: «Το πρωτάθλημα στη Βραζιλία σταματά 7 Δεκεμβρίου, μετά μπορεί να κάνει διακοπές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρόος για Βινίσιους: «Συχνά γινόταν ενοχλητικός και επηρέαζε αρνητικά και τη Ρεάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκέφτεται το τώρα αλλά... ψάχνεται

ΑΕΛ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ-άουτ ο Μιλιτάο κόντρα στον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποιοι είναι όλοι αυτοί δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αταμάν: «Δεν υπάρχει χρόνος για να αναζητήσουμε νέο παίκτη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Στο ημίχρονο... πρωτοπόρος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το μυστικό πάρτι του Γιαμάλ - Χωρίς κινητά και VIP ζώνη αποκλειστικά για γυναίκες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δίλεπτο μαγείας Μαέ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Τερ Στέγκεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη