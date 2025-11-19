Σκάουτερ απ' όλη την Ευρώπη στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καραϊσκάκη»

Σε μία εβδομάδα ο Ολυμπιακός πρόκειται να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο γήπεδό του, για το Champions League. Σε μία σεζόν στην οποία οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν αρχικά με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη και τώρα έχουν να υποδεχτούν μία επίσης κορυφαία ομάδα της Ισπανίας και του κόσμου, τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ματς για το οποίο δεν υπάρχει ενδιαφέρον μόνο από πλευράς της ομάδας του Πειραιά, αλλά και απ' όλο τον κόσμο. Ο αγώνας αυτός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων συλλόγων της Ευρώπης και όχι μόνο. Συγκεκριμένα, είναι αρκετοί σκάουτερ ομάδων του εξωτερικού οι οποίοι έχουν ζητήσει από τον Ολυμπιακό να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση με τη Ρεάλ.

Και καταλαβαίνει κανείς πως αυτό δεν είναι για να δουν ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού πρόκειται για παίκτες οι οποίοι βρίσκονται σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου οπότε όλοι τους γνωρίζουν, αλλά θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και το Καραϊσκάκη για να δουν τους παίκτες του Ολυμπιακού σε έναν αγώνα τόσο υψηλού επιπέδου και να κρίνουν από την πλευρά τους. Άλλωστε μην ξεχνά κανείς πως ο Ολυμπιακός έχει στο ρόστερ του νεαρούς ποδοσφαιριστές, τους οποίους όλη η Ευρώπη τους έχει βάλει στο... μάτι. Όπως είναι ο Τζολάκης κάτω από την εστία, ο Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας, ο Κοστίνια στα δεξιά, αλλά φυσικά και ο Μουζακίτης στο κέντρο. Άλλωστε για τον Έλληνα νεαρό μέσο έχει γίνει αρκετή κουβέντα τις τελευταίες ημέρες μετά την ανάδειξή τους ως golden boy web από το Tuttosport της Ιταλίας.

Όπως φυσικά υπάρχουν και άλλοι παίκτες των Πειραιωτών οι οποίοι έχουν «κυκλωθεί» από ομάδες της Ευρώπης και παρακολουθούν την εξέλιξή τους στο εξωτερικό.

Αυτό δεν είναι κάτι άγνωστο, είναι κάτι το οποίο ισχύει όλα τα χρόνια με τη συνεχή παρουσία του Ολυμπιακού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο απ' όταν οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το Conference League και έχουν τραβήξει τα βλέμματα επάνω τους αρκετών ομάδων της Ευρώπης. Όπως βοήθησε και το Youth League, καθώς κάποια παιδιά έκαναν το βήμα παραπάνω…

Athletiko.gr