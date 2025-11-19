ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Back-to-Back προπονητής του μήνα ο Μπεργκ!

Back-to-Back προπονητής του μήνα ο Μπεργκ!

Δεύτερη διαδοχική διάκριση για τον Μπεργκ από τον Σύνδεσμο Προπονητών.

Ο Νορβηγός τεχνικός συνεχίζει την εντυπωσιακή του παρουσία στον πάγκο της Ομόνοιας, κατακτώντας για δεύτερο συνεχόμενο μήνα το βραβείο «Προπονητής του Μήνα». Η διάκριση προέκυψε μέσα από την ψηφοφορία των συναδέλφων του, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξία στην επιτυχία.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου, ο Σύνδεσμος Προπονητών Κύπρου αναφέρει:

Coach of the Month – October

Ο Henning Berg συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία. Για 2ο συνεχόμενο μήνα βραβεύεται ως ο καλύτερος προπονητής του μήνα, όπως αναδείχθηκε μέσα από την ψήφο των συναδέλφων του.

Τα θερμά μας συγχαρητήρια στον κ. Berg, καθώς και στην OMONOIA FC, με ευχές για καλή συνέχεια τόσο στο Πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η ανάδειξή του μέσα από την ψήφο των συναδέλφων προσδίδει ιδιαίτερη αξία στη διάκριση, αναδεικνύοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση που χαίρει στον χώρο.

Ο θεσμός του «Προπονητή του Μήνα», που υλοποιείται από τον Σύνδεσμο Προπονητών Κύπρου, συνεχίζει να επιβραβεύει την αφοσίωση, τη συνέπεια και το έργο των μελών μας στα γήπεδα.

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα Σωματεία για τη στήριξή τους, καθώς και όλους τους προπονητές που συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία.

Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στην Cablenet Sports σταθερό και πολύτιμο χορηγό του θεσμού.

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑ

