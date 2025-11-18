Σχέδιο… κορυφής από Καρσέδο

Περιμένοντας τους διεθνείς να επιστρέψουν στις προπονήσεις, ο προπονητής της Πάφος FC, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, θα αρχίσει από σήμερα να «χτίζει» σιγά-σιγά το πλάνο του ενόψει του πολύ σημαντικού ντέρμπι με τον Άρη, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Παρασκευή στο «Στέλιος Κυριακίδης» (19:00). Ο τεχνικός των κυανολεύκων εύχεται να επιστρέψουν όλοι οι διεθνείς στις προπονήσεις χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο θα μπορούσε να δυσκολέψει το έργο του σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι.

Η 11η αγωνιστική είναι σημαντική για την Πάφος FC, καθώς, υπό προϋποθέσεις, η ομάδα μπορεί να ανέβει στην 1η θέση της βαθμολογίας. Αυτό θα συμβεί εφόσον επικρατήσει της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» και δεν νικήσει η Ομόνοια τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα».

Στην Πάφο, όμως, βλέπουν μόνο το δικό τους παιχνίδι. Γνωρίζουν ότι θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουν στον στόχο τους. Απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο, οι κυανόλευκοι θα πρέπει να ξεδιπλώσουν στο γήπεδο όλες τις αρετές τους, κάτι που θα τους αυξήσει τις πιθανότητες για τη νίκη.

Αγωνιστικά, οι Γκολντάρ και Κόρτερ ξεπέρασαν τα προβλήματά τους και εκφράζεται η αισιοδοξία ότι θα είναι έτοιμοι για το ντέρμπι.