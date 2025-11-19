ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τότεναμ, Αστον Βίλα, Ντόρτμουντ, Κρίσταλ Πάλας και Γουέστ Χαμ για τον Χρήστο Τζόλη!

Ο Χρήστος Τζόλης παραμένει στις λίστες μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.

Ο 23χρονος Ελληνας διεθνής εξτρέμ της Μπριζ έχει προτάσεις από Τότεναμ, Αστον Βίλα, Γουέστ Χαμ, Κρίσταλ Πάλας και Ντόρτμουντ, όπως σχετικά υποστηρίζει η ιστοσελίδα «TEAMtalk», η οποία εκτιμά πως πιθανότατα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο θ' αλλάξει ομάδα.

Να σημειωθεί πως ο Τζόλης με τις εμφανίσεις του στο βελγικό πρωτάθλημα έχει «εκτοξεύσει» το κασέ του στα 30 εκατ ευρώ, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα «Transfermarkt». Τη φετινή σεζόν σε 23 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις, έχει στο ενεργητικό του οκτώ γκολ και εννιά ασίστ.

Ο Ελληνας διεθνής επιθετικός, που στην προηγούμενη εκτίμηση αξίας βρισκόταν στα 25 εκατ. ευρώ, αναφέρεται ως ο πιο ακριβός παίκτης της βελγικής ομάδας, μετά την αποχώρηση του Αρντόν Γιασάρι το περασμένο καλοκαίρι για τη Μίλαν. Ο Τζόλης επέκτεινε πρόωρα τη συνεργασία του με τον βελγικό σύλλογο, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη