Τσιτσιπάς: «Μην με ρωτάτε τι μέρα είναι, είμαι στα σύννεφα»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκουράζεται εν όψει της νέας σεζόν και όπως φαίνεται από την ανάρτησή του περνάει καλά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλει να αφήσει πίσω του τη φετινή σεζόν. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όλων των εποχών αντιμετώπισε σημαντικά σωματικά προβλήματα που δεν του επέτρεψαν να κάνει μία καλή πορεία στο tour, με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός Top-30.

Εκτός αυτού, ήρθε και ο χωρισμός με την Πάουλα Μπαντόσα, για να δώσει μία ακόμη πικρή γεύση στη χρονιά του Στέφανου Τσιτσιπά. Η Ισπανίδα τενίστρια, μάλιστα, άφησε αιχμές σε συνέντευξη που έδωσε σε τηλεοπτική εκπομπή.

Τον Τσιτσιπά, πάντως, δεν φαίνεται να απασχολούν όλα αυτά. Ο Έλληνας τενίστας έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X που μαρτυρά ότι μάλλον βρίσκεται σε διακοπές. «Μην με ρωτάτε τι μέρα είναι. Βρίσκομαι στα σύννεφα », έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας έδωσε τον τελευταίο του αγώνα για φέτος στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν και ηττήθηκε από τον Ζοάο Φονσέκα για το Davis Cup. Στη συνέχεια, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα που δεν του επέτρεψαν να αγωνιστεί ούτε στο τουρνουά της Αθήνας, το οποίο κατέκτησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει την επόμενη σεζόν από το United Cup στην Αυστραλία και στη συνέχεια θα αγωνιστεί στο Australian Open.

Athletiko.gr

