Νέες φωτογραφίες από τα έργα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Ο Γιάννης Αλαφούζος στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει βιώσιμος με το νέο γήπεδο και άφησε να εννοηθεί πως περιμένει την ομάδα να μπει στο νέο «σπίτι» της, το 2027.

Οι εργασίες, πάντως, στον Βοτανικό, συνεχίζονται κανονικά και τοποθετούνται όλο και περισσότερα σημεία και στα κομμάτια των κερκίδων που θα «σηκωθούν» στο προσεχές διάστημα.

