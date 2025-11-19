ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέες φωτογραφίες από τα έργα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέες φωτογραφίες από τα έργα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Οι εργασίες ανέγερσης του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό συνεχίζονται και ήρθαν στο φως νέες φωτογραφίες από την πορεία των εργασιών μέχρι αυτή τη στιγμή.

Ο Γιάννης Αλαφούζος στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει βιώσιμος με το νέο γήπεδο και άφησε να εννοηθεί πως περιμένει την ομάδα να μπει στο νέο «σπίτι» της, το 2027.

Οι εργασίες, πάντως, στον Βοτανικό, συνεχίζονται κανονικά και τοποθετούνται όλο και περισσότερα σημεία και στα κομμάτια των κερκίδων που θα «σηκωθούν» στο προσεχές διάστημα.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Καμπάνες» από τον Αθλητικό Δικαστή!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επίσημα στο «Camp Nou» η Μπαρτσελόνα, πήρε την έγκριση της UEFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τραυματίας, αλλά πρώτος σε ασίστ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιορεντίνα: Διαθέσιμος ο Μόιζε Κεν για ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Έβλεπε... μπροστά: Η προφητική δημοσίευση ενός χρήστη του «X» για τον Χάαλαντ πριν από επτά χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντσελότι για Νειμάρ: «Το πρωτάθλημα στη Βραζιλία σταματά 7 Δεκεμβρίου, μετά μπορεί να κάνει διακοπές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρόος για Βινίσιους: «Συχνά γινόταν ενοχλητικός και επηρέαζε αρνητικά και τη Ρεάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκέφτεται το τώρα αλλά... ψάχνεται

ΑΕΛ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ-άουτ ο Μιλιτάο κόντρα στον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποιοι είναι όλοι αυτοί δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αταμάν: «Δεν υπάρχει χρόνος για να αναζητήσουμε νέο παίκτη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Στο ημίχρονο... πρωτοπόρος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το μυστικό πάρτι του Γιαμάλ - Χωρίς κινητά και VIP ζώνη αποκλειστικά για γυναίκες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δίλεπτο μαγείας Μαέ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Τερ Στέγκεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη