Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο δείπνο του Τραμπ προς τιμήν του μπιν Σαλμάν

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο δισεκατομμυριούχος Ιλον Μασκ παρευρέθηκαν στο δείπνο που παρέθεσε εχθές (18/11) στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

    Ο Πορτογάλος άσος της Αλ Νασρ, συνεχίζει την καριέρα του στην Σαουδική Αραβία, όπως πολλοί άλλοι επαγγελματίες που πλησιάζουν στο τέλος της καριέρας τους και έλκονται από τις υπερβολικές αμοιβές του βασιλείου, παρά τις επικρίσεις για το ιστορικό του στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μάλιστα, ο 40χρονος CR7, καθόταν σε περίοπτη θέση, όχι μακριά από τον Ντόναλντ Τραμπ.

 «Ξέρετε, ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Ρονάλντο», είπε ο Τραμπ στην ομιλία του πριν από το δείπνο, προσθέτοντας ότι ο 19χρονος γιος του, Μπάρον, έχει γνωρίσει τον διάσημο σούπερ σταρ. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου εκπροσωπήθηκε επίσης από τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, κάνοντας ακόμη μία εμφάνιση στον Λευκό Οίκο ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, που θα συνδιοργανώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Μεξικό και τον Καναδά. Για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι το τελευταίο του. Ο δισεκατομμυριούχος Ιλον Μασκ ήταν επίσης παρών, αν και καθισμένος σε διαφορετικό τραπέζι από τον Ντόναλντ Τραμπ, ένα σημάδι των σχέσεων μεταξύ του προέδρου και του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο.

 Ο ιδρυτής της SpaceX και της Tesla πέρασε πέντε μήνες επικεφαλής της Επιτροπής DOGE για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και συνόδευσε τον Ντόναλντ Τραμπ σε ένα ταξίδι στη Σαουδική Αραβία τον Μάιο.

Ωστόσο, οι εντάσεις μεταξύ των δύο ανδρών ξέσπασαν τον Ιούνιο, αφού ο Μασκ επέκρινε το νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον προϋπολογισμό. Είχε επίσης δηλώσει ότι ο πρόεδρος εμπλέκεται σε υποθέσεις που σχετίζονται με τον εκλιπόντα και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν.

Κατά την διάρκεια του δείπνου, ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τον Σαουδάραβα πρίγκιπα, αποκαλώντας τον «άνθρωπο της ηγεσίας», αφού υπερασπίστηκε τον καλεσμένο του στη δολοφονία του Σαουδάραβα αντιφρονούντα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

