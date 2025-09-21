Στον... αέρα το «Classique» Μαρσέιγ-Παρί ΣΖ λόγω καιρού

«Mετέωρο» παραμένει το «Classique», το ντέρμπι του γαλλικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Μαρσέιγ και Παρί Σεν Ζερμέν (21:45), αφού η γαλλική λίγκα (LFP), σύμφωνα με την «L’ Equipe», εξετάζει το ενδεχόμενο της αναβολής του εάν επιδεινωθούν οι κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Η Μασσαλία βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό ή, καθώς οι προβλεπόμενες καταιγίδες (καταιγίδες και πιθανώς χαλάζι) θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές το απόγευμα και το βράδυ, με κορύφωση που προβλέπεται από τους μετεωρολόγους μεταξύ 8 και 10 μ.μ. (ώρα Ελλάδας).

