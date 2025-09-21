Πρέσινγκ παντού!

Οι γαλαζοκίτρινοι έφτασαν σε τρίτο σερί διπλό μετά τις νίκες επί της ΕΝΥ και ΕΝΠ, σκοράροντας 4 γκολ στο ματς με τον Ακρίτα.

Ο ΑΠΟΕΛ πραγματοποίησε την καλύτερη του εμφάνιση στη Πάφο. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, οι παίκτες του Γκαρσία είχαν τρομερή διάθεση. Πίεζαν παντού τον αντίπαλο με αποτέλεσμα να έχουν συνεχώς την κατοχή και να φτάνουν πολύ εύκολα στην περιοχή του Περντρέου.

Ουσιαστικά το παιχνίδι «τέλειωσε» από το πρώτο ημίωρο με το σκορ να είναι στο 0-2 και την εικόνα να μην δείχνει κάτι διαφορετικό.

Είναι ξεκάθαρο πως στο ματς με τον Ακρίτα, φάνηκε ο τρόπος που θέλει ο Ουρουγουανός να αγωνίζεται η ομάδα του φέτος.

