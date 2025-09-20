Συνελήφθη ο πρώην γκολκίπερ της Πάφου, Άρτουρ Ρούτκο!
Ο 33χρονος Ουκρανός τερματοφύλακας ο οποίος θήτευσε στη Κύπρο τη περίοδο 2019-2021, προσπάθησε να φύγει από την χώρα και συνελήφθη!
Όπως γράφουν στα ΜΜΕ της πατρίδας του, ο Ρούτκο ήταν ανάμεσα σε ένα γκρουπ ανδρών που προσπάθησαν να φύγουν από την Ουκρανία παρόλο που είναι σε ισχύ στρατιωτικός νόμος ο οποίος το απαγορεύει.
Κάποιες αναρτήσεις στο «Χ» κάνουν λόγο για προσπάθεια του Ρούτκο να βγει από την χώρα προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο με την Γκαμπάλα.
#Antifa #Ucraina #propagandalive #Zelensky— DenaZificato (@casacasala) September 20, 2025
Nel Lager del regime di #Kiev sostenuto dal Senatore @CarloCalenda #Azione l'ex portiere Dynamo #Kyiv e Shakhtar, Artur Rudko, è stato rapito dai nazisti della Gestapo di #Kiev mentre attraversava il confine per non morire in guerra pic.twitter.com/NvukkC0Ipt
Former Dynamo Kyiv goalkeeper 🇺🇦 Artur Rudko tried to illegally leave Ukraine to sign a contract with Gabala but was detained.— Fuad Alakbarov (@DrAlakbarov) September 20, 2025
At that point, Rudko was already serving in the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/Z2qEnezUhO