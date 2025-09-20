Τέλος ο Κέρκεζ!

Παρελθόν από τον πάγκο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας αποτελεί ο Ντούσαν Κέρκεζ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να λύσουν την συνεργασία τους και πλέον ο πρώην κόουτς της ΑΕΛ ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Κέρκεζ μέτρησε μία νίκη, τρεις ήττες και τέσσερις ισοπαλίες σε 8 αγώνες στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας. Σύμφωνα με τα όσα γράφουν στην Βουλγαρία, ο Κέρκεζ θα αποζημιωθεί με ένα μισθό για την διακοπή του συμβολαίου του.