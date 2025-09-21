Τα έκανε όλα πάλι ο Μέσι!
Η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε 3-2 της ΝτιΣι Γιουάινεντ, με τον Λιονέλ Μέσι να δίνει ακόμα μια ποδοσφαιρική παράσταση.
Πιο ορεξάτος από ποτέ εμφανίζεται στο MLS ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος υπέγραψε μια ακόμη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πέτυχε δύο γκολ (66’, 85’) και μοίρασε μια ασίστ στον Αλέντε (35’), στο 3-2 επί της ΝτιΣι Γιουάινεντ.
Τα γκολ των φιλοξενούμενων πέτυχαν οι Μπεντέκε στο 53’ και Μιούρελ στο 90+7’.
Ο Μέσι έχει φτάσει τα 22 γκολ και τις 12 ασίστ φέτος, ενώ για 16ο παιχνίδι είτε σκόραρε είτε έδωσε ασίστ.
sdna.gr