Τα έκανε όλα πάλι ο Μέσι!

Πιο ορεξάτος από ποτέ εμφανίζεται στο MLS ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος υπέγραψε μια ακόμη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πέτυχε δύο γκολ (66’, 85’) και μοίρασε μια ασίστ στον Αλέντε (35’), στο 3-2 επί της ΝτιΣι Γιουάινεντ.

Τα γκολ των φιλοξενούμενων πέτυχαν οι Μπεντέκε στο 53’ και Μιούρελ στο 90+7’.

Ο Μέσι έχει φτάσει τα 22 γκολ και τις 12 ασίστ φέτος, ενώ για 16ο παιχνίδι είτε σκόραρε είτε έδωσε ασίστ.

sdna.gr