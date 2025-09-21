Ο Αντερέγκεν γκρέμισε δύο παίκτες της Ανόρθωσης πριν σκοράρει!

Φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Νικολάς Αντερέγκεν φέρει η νέα μεγάλη νίκη του Εθνικού Άχνας στο πρωτάθλημα.

Ο Αργεντίνος επιθετικός, πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής με την Ανόρθωση και ο Εθνικός, μετά την Ομόνοια, κέρδισε άλλον έναν μεγάλο στο σπίτι του.

Άξιον αναφοράς είναι το δεύτερο γκολ του Αντερέγκεν ο οποίος ούτε λίγο, ούτε πολύ γκρέμισε δύο παίκτες του αντιπάλου πριν νικήσει τον τερματοφύλακα Παναγή για δεύτερη φορά.

Ούτε ο Κίκο, ούτε ο Μπέργκστρομ κατάφεραν να τον σταματήσουν στην συγκεκριμένη φάση.

Δείτε ξανά το γκολ τα γκολ του πιο κάτω: