Ο Αντερέγκεν γκρέμισε δύο παίκτες της Ανόρθωσης πριν σκοράρει!
Ο επιθετικός του Εθνικού Άχνας ήταν εντυπωσιακός στο Δασάκι
Φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Νικολάς Αντερέγκεν φέρει η νέα μεγάλη νίκη του Εθνικού Άχνας στο πρωτάθλημα.
Ο Αργεντίνος επιθετικός, πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής με την Ανόρθωση και ο Εθνικός, μετά την Ομόνοια, κέρδισε άλλον έναν μεγάλο στο σπίτι του.
Άξιον αναφοράς είναι το δεύτερο γκολ του Αντερέγκεν ο οποίος ούτε λίγο, ούτε πολύ γκρέμισε δύο παίκτες του αντιπάλου πριν νικήσει τον τερματοφύλακα Παναγή για δεύτερη φορά.
Ούτε ο Κίκο, ούτε ο Μπέργκστρομ κατάφεραν να τον σταματήσουν στην συγκεκριμένη φάση.
Δείτε ξανά το γκολ τα γκολ του πιο κάτω: