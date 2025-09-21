ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Αντερέγκεν γκρέμισε δύο παίκτες της Ανόρθωσης πριν σκοράρει!

Ο επιθετικός του Εθνικού Άχνας ήταν εντυπωσιακός στο Δασάκι

Φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Νικολάς Αντερέγκεν φέρει η νέα μεγάλη νίκη του Εθνικού Άχνας στο πρωτάθλημα. 

Ο Αργεντίνος επιθετικός, πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής με την Ανόρθωση και ο Εθνικός, μετά την Ομόνοια, κέρδισε άλλον έναν μεγάλο στο σπίτι του. 

Άξιον αναφοράς είναι το δεύτερο γκολ του Αντερέγκεν ο οποίος ούτε λίγο, ούτε πολύ γκρέμισε δύο παίκτες του αντιπάλου πριν νικήσει τον τερματοφύλακα Παναγή για δεύτερη φορά. 

Ούτε ο Κίκο, ούτε ο Μπέργκστρομ κατάφεραν να τον σταματήσουν στην συγκεκριμένη φάση. 

Δείτε ξανά το γκολ τα γκολ του πιο κάτω:

Διαβαστε ακομη