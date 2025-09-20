ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Football Meets Data: Πάφος με εξασφαλισμένα ήδη 22 εκ. ευρώ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Football Meets Data: Πάφος με εξασφαλισμένα ήδη 22 εκ. ευρώ!

Σε σχετικό πίνακα του «Football Meets Data» παρουσιάζονται τα έσοδα που έχουν οι σύλλογοι μέχρι σήμερα με τη συμμετοχή τους στ’ αστέρια

Η τροποποίηση της διοργάνωσης του Champions League έχει φέρει και αυξημένα έσοδα για τις ομάδες, οι οποίες βλέπουν τους λογαριασμούς τους να πλουτίζουν με αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει έσοδα 66,4 εκατ. ευρώ και ακολουθούν με μικρές διαφορές οι Παρί Σεν Ζερμέν, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης. Οι πέντε προαναφερθείσες ομάδες είναι μάλιστα και οι μοναδικές που ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ σε έσοδα τη σημερινή ημέρα.

Το μικρότερο ποσό έχει μοιραστεί στην Καϊράτ Αλμάτι, η οποία βάζει αυτή τη στιγμή στα ταμεία της 20,4 εκατ. ευρώ. Ασφαλώς, όμως για έναν σύλλογο από το Καζακστάν, τα παραπάνω χρήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε σχέση με τα έσοδα που έχει από το πρωτάθλημά της, αλλά ακόμη και από τη συμμετοχή της σε μία από τις άλλες δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ακολουθεί η Πάφος, με το δεύτερο μικρότερο ποσό το οποίο φτάνει τα 22 εκατ. ευρώ.

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΠΑΦΟΣ FC

Tags

ΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οριστικά χωρίς οπαδούς της η ΑΕΚ στο ματς με την ΑΕΛ Νovibet

Ελλάδα

|

Category image

Θα το κάνει ο Ράτζκοφ για πρώτη φορά;

ΑΡΗΣ

|

Category image

Κέρκεζ/Κύπρος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Ροναλντίνιο θα παρουσιάσει την τελετή της «Χρυσής Μπάλας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

300 χιλιάδες ετησίως!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέλος ο Κέρκεζ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τρελάθηκαν με Λοΐζου!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Και ο Πάπας να μου το ζητήσει, εγώ δεν αλλάζω το σύστημα μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λοΐζος Λοΐζου: «Πάτησε» Ισραήλ και τον σήκωσαν στους ώμους τους!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις σε Στέλιος Κυριακίδης και Δασάκι

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Football Meets Data: Πάφος με εξασφαλισμένα ήδη 22 εκ. ευρώ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Ομόνοια ανέβασε «ρουκέτες»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πένθος στον Άρη...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε Casassa Busquets η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η αντίδραση είναι επιτακτική

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη