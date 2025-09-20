Football Meets Data: Πάφος με εξασφαλισμένα ήδη 22 εκ. ευρώ!

Η τροποποίηση της διοργάνωσης του Champions League έχει φέρει και αυξημένα έσοδα για τις ομάδες, οι οποίες βλέπουν τους λογαριασμούς τους να πλουτίζουν με αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει έσοδα 66,4 εκατ. ευρώ και ακολουθούν με μικρές διαφορές οι Παρί Σεν Ζερμέν, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης. Οι πέντε προαναφερθείσες ομάδες είναι μάλιστα και οι μοναδικές που ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ σε έσοδα τη σημερινή ημέρα.

Το μικρότερο ποσό έχει μοιραστεί στην Καϊράτ Αλμάτι, η οποία βάζει αυτή τη στιγμή στα ταμεία της 20,4 εκατ. ευρώ. Ασφαλώς, όμως για έναν σύλλογο από το Καζακστάν, τα παραπάνω χρήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε σχέση με τα έσοδα που έχει από το πρωτάθλημά της, αλλά ακόμη και από τη συμμετοχή της σε μία από τις άλλες δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ακολουθεί η Πάφος, με το δεύτερο μικρότερο ποσό το οποίο φτάνει τα 22 εκατ. ευρώ.