ΒΙΝΤΕΟ: Μιχαήλ: «Δεν φοβόμαστε κανένα αντίπαλο και είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι»

Ο Νεόφυτος Μιχαήλ παραχώρησε δηλώσεις στο gazzetta.gr

Διαβάστε όσα είπε ο διεθνής τερματοφύλακας στον απόηχο του 0-0 της Πάφου με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο...

Πώς είναι να βγαίνεις και να κάνεις ζέσταμα μπροστά από τη Θύρα 7; Κολασμένη ατμόσφαιρα;

«Σίγουρα ήταν μια σπουδαία εμπειρία για εμένα. Ήμουν ξανά στην Ελλάδα, αλλά το να παίζεις μπροστά σε τόσο κόσμο στο Καραϊσκάκη, στην πρεμιέρα του Champions League, είναι φοβερό συναίσθημα. Δοξάζω το Θεό που μου δίνει την ευκαιρία να είμαι εδώ. Θεωρώ ότι δείξαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο για πρώτο παιχνίδι. Παίζαμε με 10 παίκτες στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και βλέπουμε τη συνέχεια με αισιοδοξία».

Εχεις βρεθεί στο παρελθόν ξανά στο Καραϊσκάκης με τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Αστέρα, αλλά τότε οι ομάδες σου είχαν χάσει. Όχι απόψε.

«Ετσι είναι το ποδόσφαιρο. Είναι μια καυτή έδρα, σήμερα ήταν λίγο πιο δυνατή, πιο έντονη η ατμόσφαιρα απ' αυτό που συνήθως βλέπουμε, αλλά η ομάδα μας έδειξε ότι δεν επηρεάζεται από αντιπάλους - το κάναμε στον Ερυθρό Αστέρα, το κάναμε και σήμερα και είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τη συνέχεια».

Η αποβολή σας επηρέασε ψυχολογικά; Διότι είδαμε πως αγωνιστικά παραμείνατε συμπαγείς και πολύ συγκεντρωμένοι.

«Σίγουρα, τα πρώτα λεπτά μετά την κόκκινη μάς βρήκαν ανοργάνωτους, είναι φυσιολογικό. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπου είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον προπονητή, αλλάξαμε κάποια πράγματα στην άμυνά μας, αλλά το πιο σημαντικό για την ομάδα μας όπως πέρυσι έτσι και φέτος με τα νέα παιδιά, είναι η πίστη που έχουμε στις δυνατότητές μας. Δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο και είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι».

Πρωταθλητής με την Πάφο και τώρα στο Champions League. Διανύεις την καλύτερη φάση στην καριέρα σου;

«Μπορώ να πω πως ναι. Κέρδισα τη θέση του βασικού στην πρωταθλήτρια Κύπρου και στο Champions League. Θέλω να συνεχίσω το ίδιο, να πάω καλύτερα, να είμαι υγιής και εύχομαι ακόμα πιο ψηλά».

Είχες απέναντί σου επιθετικούς όπως οι Ελ Καμπί και Ταρέμι. Πόσο εύκολο είναι να...κατεβάσεις ρολά απέναντι σε επιθετικούς τέτοιας κλάσης;

«Προσωπικά, πιστεύω ότι δεν πρέπει να επηρεάζεσαι από τον κάθε αντίπαλο, να τον διαβάζεις, να τον σέβεσαι, αλλά να πιστεύεις στον εαυτό σου. Όταν πιστεύεις στον εαυτό σου και είσαι καλός τερματοφύλακας θα το δείξεις στο γήπεδο».

 

 

 

 

 

 

