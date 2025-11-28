ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επεισόδια/Λεμεσός: Γιατί τόσο μίσος;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Επεισόδια/Λεμεσός: Γιατί τόσο μίσος;

Eίναι πιθανό να ακούσουμε ξανά, στο άμεσο μέλλον, να τίθεται στο τραπέζι το ενδεχόμενο διεξαγωγής αγώνων κεκλεισμένων των θυρών.

Είναι μερικές φορές που αναρωτιέσαι αν βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Διερωτάσαι από πού μπορεί να προέρχεται η τόση μεγάλη αγριότητα μεταξύ των φιλάθλων.

Να υπάρχει πάθος και ένταση πριν από κάθε ντέρμπι, όπως τώρα, που βρισκόμαστε μερικά 24ωρα πριν το παιχνίδι ΑΕΛ – Απόλλων, το καταλαβαίνουμε. Να θέλεις, όμως, να προκαλέσεις ζημιά στον άλλον, δεν μπορεί να γίνει κατανοητό.

Κι όλα αυτά στην ίδια πόλη, σε έναν τόσο μικρό τόπο, όπου οι δράστες, μέσα στον φανατισμό τους, δεν σκέφτονται καν ότι αυτός ή αυτοί που προσπαθούν να χτυπήσουν, ίσως να είναι συγγενής τους, γείτονας, γνωστός ή φίλος τους ή ότι μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε οχήματα δικών τους ανθρώπων.

Η κάθε πράξη βίας είναι αδικαιολόγητη, όπου κι αν συμβαίνει. Ωστόσο, σημειώνουμε το παραπάνω για να υπογραμμίσουμε και να αναδείξουμε το μίσος που επικρατεί σε μια μερίδα φιλάθλων.

Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά, γινόμαστε μάρτυρες απαράδεκτων περιστατικών βίας. Το κράτος οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του και να δράσει άμεσα. Οι 50 ή 100 οπαδοί κάθε ομάδας που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, δεν μπορούν να αποφασίζουν για το μέλλον των πολλών, οι οποίοι είναι οι υγιείς φίλαθλοι.

Και το λέω αυτό, γιατί είναι πιθανό να ακούσουμε ξανά, στο άμεσο μέλλον, να τίθεται στο τραπέζι το ενδεχόμενο διεξαγωγής αγώνων κεκλεισμένων των θυρών.

Το κράτος οφείλει να προστατεύσει την πλειονότητα των φιλάθλων και να αποδείξει ότι είναι ικανό να θέσει όρια σε όσους προβαίνουν σε έκνομες πράξεις.

