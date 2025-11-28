Εξέλιξη με το ντέρμπι ΑΕΛ - Απόλλων

Τα θλιβερά επεισόδια έξω από το σωματείο του Απόλλωνα στη Λεμεσό και οι προτάσεις της Αστυνομίας για μειωμένο αριθμό φιλάθλων στο ντέρμπι ΑΕΛ – Απόλλωνα ή ακόμη και για αγώνα κεκλεισμένων των θυρών ήταν αντικείμενο τηλεφωνικών συζητήσεων σήμερα μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι προτάσεις της Αστυνομίας δύσκολα θα ικανοποιηθούν και το πιθανότερο είναι ο αγώνας να πραγματοποιηθεί με παρουσία κόσμου.

Από τη στιγμή που βρισκόμαστε λίγα 24ωρα πριν από το μεγάλο παιχνίδι, είναι δύσκολο να γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές στον αριθμό των φιλάθλων.

Έτσι, όλα παίρνουν τον δρόμο τους και το παιχνίδι θα γίνει όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Πλέον, η Αστυνομία καλείται να λάβει τα δέοντα μέτρα ασφαλείας, τόσο πριν όσο και μετά τον αγώνα, ώστε να αποφευχθούν νέες συγκρούσεις μεταξύ των φιλάθλων.