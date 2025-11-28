Κορόνα: «Η φιλοδοξία του Παναθηναϊκού με τράβηξε – Χτίζουμε ξανά την ομάδα»

Ο νέος τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίασής του από το «τριφύλλι», τόνισε πως ήταν αδύνατο ν’ αρνηθεί την πρόταση των «πράσινων».

Στάθηκε πολλάκις στην άριστη συνεργασία που έχει με τον Στέφανο Κοτσόλη και τους υπόλοιπους συναδέλφους του και ξεκαθάρισε ότι στόχος όλων είναι να μπει ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο το 2027 όσο πιο δυνατά γίνεται.

«Βρίσκομαι εδώ για να δουλέψω με πάθος, γιατί δεν μπορείς να δουλέψεις αλλιώς. Είμαι πλήρης από πάθος. Θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω μαζί με τους συναδέλφους μου. Είναι ομαδική εργασία» είπε κατά τον πρόλογό του και συνέχισε, στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου:

«Στο ποδόσφαιρο είναι δύσκολο να μιλάς για χρόνο. Κάθε εβδομάδα έχουμε παιχνίδι. Έχουμε αποτελέσματα που μας βοηθούν να αλλάξουμε νοοτροπία. Να μπορέσουμε το 2027 μπαίνοντας στο νέο μας γήπεδο να κάνουμε όσα είναι δυνατά.Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Η βασική μας στιγμή είναι αυτή των μεταγραφών. Πρέπει όμως να κάνεις δουλειά κάθε μέρα. Να γνωρίσεις παίκτες και ομάδα. Να ξέρεις τον ανταγωνισμό, τους αντιπάλους… Η δουλειά μας πολλές φορές είναι ν’ αποτελούμε ένα μέρος των αποτελεσμάτων. Πολλές φορές μπορούν να σου αλλάξουν τον τρόπο σκέψης. Πρέπει να δουλέψουμε μεσομακροπρόθεσμα. Να λάβουμε έξυπνες αποφάσεις. Να κάνουμε την καλύτερη ομάδα για το μέλλον. Με ομαδική εργασία θα πετύχουμε».

Για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στους «πράσινους» και να λύσει το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια, σχολίασε:

«Ήταν το πρότζεκτ, το πλάνο, η φιλοδοξία του καθενός στο κλαμπ. Ήταν πολλά 5-6 χρόνια. Ουσιαστικά, το πλάνο που ακολουθήσαμε, ήταν πολύ φιλόδοξο και ελκυστικό για έναν επαγγελματία όπως είμαι εγώ. Ένιωσα ότι ήθελα το επόμενο βήμα. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος με τεράστια φιλοδοξία για το μέλλον. Ήταν αδύνατο να αρνηθώ.

Ήταν φανταστική περίοδος στη Βαλένθια, αλλά είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Είμαι χαρούμενος και έχω μεγάλη όρεξη να δουλέψω. Λέω και ενώπιων του προέδρου μας, ότι δημιουργούμε μια φανταστική ομαδική δουλειά και είναι σημαντικό. Το εκτιμώ. Εκτιμώ το γεγονός ότι είναι κοντά μου ο πρόεδρος του συλλόγου».

Για το κομμάτι του χρόνου και των αποτελεσμάτων της δουλειάς, απάντησε: «Ξέρω τι σημαίνει ποδόσφαιρο… Είμαι χαρούμενος που μπορώ να διαχειριστώ καταστάσεις. Βρισκόμαστε εδώ για να ξαναχτίσουμε το ποδοσφαιρικό τμήμα. Την ομάδα μας. Να διαχειριστούμε και την αγορά. Να δημιουργήσουμε μια μοντέρνα και σταθερή δομή. Να φέρουμε καλά έσοδα. Πάντοτε να είμαστε και ανταγωνιστικοί. Πρέπει να είμαστε ισορροπημένοι. Πρέπει να φέρνεις χρήματα για να είσαι ανταγωνιστικός.Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την ομάδα μας, κοιτάζοντας και τον ανταγωνισμό. Και το πόσο ανταγωνιστικοί μπορούμε να γίνουμε. Ο σύλλογος είναι ο υπεύθυνος. Εμείς εκτελούμε αυτό που θεωρούμε καλύτερο για τις μεταγραφές με τον πιο επαγγελματικό τρόπο».

Για τις επαφές που μπορεί να είχε και με τον Κοτσόλη ακόμα και πριν φτάσει στην Ελλάδα: «Είναι αδύνατο να το διαχειριστώ μόνος μου. Είναι ομαδική δουλειά, είμαι χαρούμενος με τους συναδέλφους μου. Δουλεύαμε ήδη μέσω διαδικτύου. Ήταν εύκολο να έρθω σε επαφή και να βρούμε κοινή γραμμή μεταξύ μας. Να κάνω καλή δουλειά με τον Παναθηναϊκό ως προτεραιότητα».

Όσο για τις μεταγραφές, εκεί έκανε… ντρίμπλα: «Έχουμε έναν έντονο Δεκέμβριο, με πολλά ματς. Να επικεντρωθούμε στον ανταγωνιστικό ρόλο και τους αγώνες του μήνα, να προετοιμαστούμε με επαγγελματικό τρόπο και να πάρουμε τις πιο έξυπνες αποφάσεις».

Πηγή: sport-fm.gr