Στο «κυνήγι» της Χαρτς η Σέλτικ

Η πρωτοπόρος Χαρτς, φιλοξενείται από την Μάδεργουελ σ΄ένα ματς που είναι «ανοικτό» σε κάθε αποτέλεσμα, ενώ η Σέλτικ είναι φαβορί στην έδρα της φιλόδοξης Χιμπέρνιαν.

Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Μάδεργουελ-Χαρτς 29/11 Νταντί-Σεντ Μίρεν 29/11 Κιλμάρνοκ-Νταντί Γιουνάϊτεντ 29/11 Χιμπέρνιαν-Σέλτικ 30/11 Ρέϊντζερς-Φόλκερκ 30/11 Λίβινγκστον-Αμπερντίν 30/11 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες) Χαρτς 30 Σέλτικ 26 -12αγ. Χιμπέρνιαν 21 Ρέιντζερς 21 -12αγ. Φόλκερκ 19 Μάδεργουελ 18 -12αγ. Νταντί Γιουνάιτεντ 14 -12αγ. Αμπερντίν 14 -12αγ. Σεντ Μίρεν 10 -12αγ. Κιλμάρνοκ 10 Νταντί 9 Λίβινγκστον 8



