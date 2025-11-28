Τι σημαίνουν οι 400.000 ευρώ για την Ομόνοια...

Η νίκη της Ομόνοιας επί της Ντιναμό Κιέβου δεν έδωσε μόνο το δικαίωμα στους πράσινους να ελπίζουν βάσιμα σε πρόκριση στην επόμενη φάση της League Phase του Conference League, αλλά τους απέφερε και σημαντικά έσοδα, αφού πρόσθεσαν 400.000 ευρώ στον λογαριασμό τους!

Δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό, αν σκεφτεί κανείς ότι με αυτά τα χρήματα ή ακόμη και με λιγότερα μια κυπριακή ομάδα μπορεί να πραγματοποιήσει είτε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση, είτε να καλύψει το συμβόλαιο δύο ή τριών παικτών μέσα στον χρόνο, ανάλογα με το ποιοι είναι.

Η διοίκηση Παπασταύρου, η οποία έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη το καλοκαίρι για την ενίσχυση της ομάδας, ξέρει σίγουρα πώς να αξιοποιεί τα έσοδα που προκύπτουν από τις νίκες ή τις ισοπαλίες σε αυτή τη φάση.

Α.