Απίστευτο: Τρίτο σερί ματς σκοράρει ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού!

Απίστευτο: Τρίτο σερί ματς σκοράρει ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού!

ΠΑΟΚ, Πανσερραϊκός, Στουρμ Γκρατς. Τρεις διαδοχικές νίκες του Παναθηναϊκού που είχαν τη σφραγίδα δύο δεξιών του οπισθοφυλάκων!

Οι Πράσινοι πανηγύρισαν την τρίτη νίκη τους στη League Phase του Europa League, με τον Νταβίντε Καλάμπρια να σημειώνει ένα φανταστικό... σεντερφορίσιο γκολ με ντρίμπλα στον αέρα και και άψογο τελείωμα στο 74' κόντρα στην Στουρμ Γκρατς, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Ο Ιταλός άσος επέστρεψε φουριόζος μετά τον τραυματισμό του, για πολλούς ήταν έκπληξη και η παρουσία του στην βασική ενδεκάδα, στο φινάλε ωστόσο μίλησε η κλάση του κι έβαλε τη σφραγίδα του στην υπερπολύτιμη νίκη του Τριφυλλιού.

Όπως το ίδιο είχε κάνει στα αμέσως δύο προηγούμενα ματς του Παναθηναϊκού ένας άλλον... κατά συνθήκην δεξιός μπακ, ο (στόπερ) Τιν Γεντβάι. Ο Κροάτης αμυντκός βγήκε από τη "ναφθαλίνη" ελέω των τραυματισμών των Καλάμπρια και Κώτσιρα και ήταν πρωταγωνιστής τόσο στη μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ (2-1), όσο και στο εμφατικό πέρασμα των Πρασίνων από τις Σέρρες (0-3).

Στο ντέρμπι με τους Θεσσαλονικείς ο Γεντβάι σκόραρε το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού που ισχυροποίησε το προβάδισμά του, ενώ με τον Πανσερραϊκό πρόσφερε το highlight της χρονιάς με ένα απίθανο ψαλιδάκι στο δεύτερο τέρμα του Τριφυλλιού

