Ο Ποστέκογλου ετοιμάζεται για επιστροφή - Η ομάδα έκπληξη της Premier League που τον θέλει

Ο Άγγελος Ποστέκογλου μετά το «διαζύγιο» με τη Νότιγχαμ Φόρεστ φέρεται πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στην ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε.

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός βρέθηκε πριν από μερικές στο στόχαστρο της Φούλαμ για να διαδεχθεί τον Μάρκο Σίλβα, του οποίου το συμβόλαιο εκπνέει στο τέλος της σεζόν. Ο Πορτογάλος προπονητής δεν έχει ξεκινήσει καλά τη φετινή σεζόν στην Premier League, αφού μετράει τέσσερις νίκες, δυο ισοπαλίες και έξι ήττες σε 12 αγωνιστικές, ενώ βρίσκεται στην 15η θέση της βαθμολογίας.

Ωστόσο, νέα δημοσιεύματα στην Αγγλία αναφέρουν πως ο πρώην προπονητής της Νότιγχαμ εξετάζεται σοβαρά από τους ανθρώπους της Λιντς για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας. Τα «καναρίνια» βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού της Premier league, χωρίς νίκη στους τελευταίους τέσσερις αγώνες τους και βυθίζονται σε μια κρίση που τώρα απειλεί με απόλυση του προπονητή Ντάνιελ Φαρκ.

Εκτός όμως από το όνομα του Άγγελου Ποστέκογλου, οι ιθύνοντες της Λιντς εξετάζουν και την περίπτωση του Μπρένταν Ρότζερς, ο οποίος πριν από μερικές εβδομάδες απομακρύνθηκε από τον πάγκο της Σέλτικ.

Από την άλλη, ο άλλοτε τεχνικός της Τότεναμ, είναι αυτή τη στιγμή άνεργος, αφότου απολύθηκε από τη Νότιγχαμ μετά από μόλις 39 ημέρες. Αυτή ήταν η δεύτερη απόλυσή του μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες, αφότου του έδειξαν την πόρτα από τα «σπιρούνια» τον Ιούνιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόλυση του Ποστέκογλου από το τιμόνι των «Reds» ήταν η γρηγορότερη για προπονητή που έχει αναλάβει ομάδα στα μέσα της σεζόν. Δεν έχει υπάρξει στην ιστορία της Premier League προπονητής που να έχει θητεύσει λιγότερο σε πάγκο της ομάδας, ενώ ανέλαβε στο μέσο της σεζόν.

