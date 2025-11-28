ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ποστέκογλου ετοιμάζεται για επιστροφή - Η ομάδα έκπληξη της Premier League που τον θέλει

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Ποστέκογλου ετοιμάζεται για επιστροφή - Η ομάδα έκπληξη της Premier League που τον θέλει

Το όνομα του Άγγελου Ποστέκογλου βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο στην Αγγλία, με δημοσιεύματα να τον συνδέουν με ομάδα έκπληξη στην Premier League.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου μετά το «διαζύγιο» με τη Νότιγχαμ Φόρεστ φέρεται πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στην ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε.

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός βρέθηκε πριν από μερικές στο στόχαστρο της Φούλαμ για να διαδεχθεί τον Μάρκο Σίλβα, του οποίου το συμβόλαιο εκπνέει στο τέλος της σεζόν. Ο Πορτογάλος προπονητής δεν έχει ξεκινήσει καλά τη φετινή σεζόν στην Premier League, αφού μετράει τέσσερις νίκες, δυο ισοπαλίες και έξι ήττες σε 12 αγωνιστικές, ενώ βρίσκεται στην 15η θέση της βαθμολογίας.

Ωστόσο, νέα δημοσιεύματα στην Αγγλία αναφέρουν πως ο πρώην προπονητής της Νότιγχαμ εξετάζεται σοβαρά από τους ανθρώπους της Λιντς για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας. Τα «καναρίνια» βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού της Premier league, χωρίς νίκη στους τελευταίους τέσσερις αγώνες τους και βυθίζονται σε μια κρίση που τώρα απειλεί με απόλυση του προπονητή Ντάνιελ Φαρκ.

Εκτός όμως από το όνομα του Άγγελου Ποστέκογλου, οι ιθύνοντες της Λιντς εξετάζουν και την περίπτωση του Μπρένταν Ρότζερς, ο οποίος πριν από μερικές εβδομάδες απομακρύνθηκε από τον πάγκο της Σέλτικ.

Από την άλλη, ο άλλοτε τεχνικός της Τότεναμ, είναι αυτή τη στιγμή άνεργος, αφότου απολύθηκε από τη Νότιγχαμ μετά από μόλις 39 ημέρες. Αυτή ήταν η δεύτερη απόλυσή του μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες, αφότου του έδειξαν την πόρτα από τα «σπιρούνια» τον Ιούνιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόλυση του Ποστέκογλου από το τιμόνι των «Reds» ήταν η γρηγορότερη για προπονητή που έχει αναλάβει ομάδα στα μέσα της σεζόν. Δεν έχει υπάρξει στην ιστορία της Premier League προπονητής που να έχει θητεύσει λιγότερο σε πάγκο της ομάδας, ενώ ανέλαβε στο μέσο της σεζόν.

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ζεστό» ενδιαφέρον από Serie A για τον Μπερνάρντο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία απουσία και οικονομικής φύσεως

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ξέφυγε ο Παφιακός με το τέλος του πρώτου γύρου!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Καθαρές νίκες και σασπένς στο φούτσαλ

Φούτσαλ

|

Category image

Ιστορική πρεμιέρια με ήττα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παλαίμαχοι Απόλλων/ΑΕΛ: «Η Λεμεσός πρέπει να είναι ενωμένη»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Το κόκκινο τρένο πατάει γκάζι και δεν κοιτάει πίσω!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ο Πιάστρι πήρε την pole position για το τελευταίο Sprint της σεζόν!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ενημέρωσε ότι αποσύρει το ενδιαφέρον της για Κονατέ η Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν αλλάζει με τίποτα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κοινή ανακοίνωση ΑΕΛ και Απόλλωνα...

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βγαίνει μπροστά ο Πιέρος μετά τον τραυματισμό του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τέλος από την Παρτίζαν ο Ζόραν Σάβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΕΛ/Απόλλων: Ευτυχώς…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΛ για τα εισιτήρια μετά την απόφαση της Αστυνομίας

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη