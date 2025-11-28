ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Ο κρίσιμος αγώνας με τον Απόλλωνα πλησιάζει για την ΑΕΛ και στο μυαλό είναι μόνο η νίκη, που θα φέρει άλλη δυναμική, ενώ θα... πατήσει και εξάδα.

Είναι αντιληπτό πως πρέπει να δουλέψουν όλα στην εντέλεια κόντρα σε μία ομάδα με ποιοτικό ρόστερ, που προέρχεται και αυτή από καλά αποτελέσματα.

Οι Τζούλιους Ζόκε και Νταβόρ Ζντραβκόφσκι έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στο τοπικό ντέρμπι. Τα τρεξίματά τους θα καθορίσουν πολλά αφού είναι δύο παίκτες που έχουν αυτό το στοιχείο. Ότι δηλαδή τρέχουν παντού και δεν αφήνουν τον αντίπαλο να... ησυχάσει. 

Είναι πασιφανές πως με την επιστροφή του πρώτου από τον τραυματισμό, γύρω στα μέσα Οκτωβρίου, έχει «δέσει» κάπως το κέντρο και ήρθαν έτσι και κάποια καλά αποτελέσματα. Σίγουρα, όμως, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Ενόψει Απόλλωνα, ο Ούγκο Μαρτίνς είναι στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές.

 

