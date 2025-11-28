Γιουνάιτεντ: Ετοιμάζεται να βγάλει 11 παίκτες στο «σφυρί» - Αβεβαιότητα και για Φερνάντες

Τη Δευτέρα το βράδυ (24/11), το σερί των πέντε αγώνων χωρίς ήττα της Γιουνάιτεντ έλαβε απότομο τέλος από την Έβερτον στο «Ολντ Τράφορντ».

Παρά το γεγονός ότι ο Ιντρισά Γκεγιέ αποβλήθηκε στο πρώτο ημίχρονο επειδή χαστούκισε τον συμπαίκτη του Μάικλ Κιν, το εντυπωσιακό γκολ του Κίερναν Ντιούσμπερι-Χολ έδωσε στους «Ζαχαρωτά» την πολύτιμη νίκη με 1–0.

Στο μεταξύ, οι παίκτες της Γιουνάιτεντ αποδοκιμάστηκαν κατά την αποχώρησή τους από το γήπεδο έπειτα από μια κάκιστη εμφάνιση.

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ βρίσκεται πλέον στη 10η θέση της Premier League, τρεις βαθμούς μακριά από την πρώτη τετράδα.

Όπως υποστηρίζει η «Sun», τουλάχιστον 11 παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν αποκλείεται να τεθούν εκτός πλάνων το προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Άγγλοι Άνταμ Γουόρτον (αμυντικός χαφ/Κρίσταλ Πάλας) και Έλιοτ Άντερσον (κεντρικός μέσος/Νότιγχαμ Φόρεστ) βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ομάδας, μαζί με τον αμυντικό χαφ της Μπράιτον, Κάρλος Μπαλεμπά.

Η Γιουνάιτεντ ψάχνει για κεντρικούς χαφ εν μέσω της αβεβαιότητας που υπάρχει γύρω από τον αρχηγό Μπρούνο Φερνάντες και τον Κόμπι Μέινου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Φερνάντες, ο οποίος μέχρι πρότινος θεωρούνταν «αδιαπραγμάτευτος» στο Ολντ Τράφορντ, θα μπορούσε να αποχωρήσει για ομάδα του εξωτερικού έναντι 65 εκατομμυρίων λιρών μέσα στο 2026.

Ο 31χρονος διεθνής άσος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα πάρει καμία απόφαση για το μέλλον του τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του Μουντιάλ.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι ένας ακόμη τερματοφύλακας και ένας εξτρέμ βρίσκονται επίσης στην ατζέντα της ομάδας.

Πέρα από τους παραπάνω παίκτες, οι Μανουέλ Ουγκάρτε, Μάρκους Ράσφορντ, Ράσμους Χέιλουντ, Κασεμίρο, Τζέιντον Σάντσο, Χάρι Μαγκουάιρ, Αλτάι Μπαϊντίρ, Γιόσουα Ζίρκζι και Τάιρελ Μαλάσια θα μπορούσαν επίσης να αποχωρήσουν από τον σύλλογο.

Συνολικά, η Γιουνάιτεντ δύναται να εξοικονομήσει πάνω από 2 εκατομμύρια λίρες σε μισθούς εάν καταφέρει να απαλλαγεί από παίκτες που θεωρεί περιττούς.

