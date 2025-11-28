ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιουνάιτεντ: Ετοιμάζεται να βγάλει 11 παίκτες στο «σφυρί» - Αβεβαιότητα και για Φερνάντες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γιουνάιτεντ: Ετοιμάζεται να βγάλει 11 παίκτες στο «σφυρί» - Αβεβαιότητα και για Φερνάντες

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως οδεύει προς μία ακόμη μεγάλη ανοικοδόμηση του ρόστερ της. Μέχρι και 11 παίκτες της αγγλικής ομάδας είναι υπό παραχώρηση!

Τη Δευτέρα το βράδυ (24/11), το σερί των πέντε αγώνων χωρίς ήττα της Γιουνάιτεντ έλαβε απότομο τέλος από την Έβερτον στο «Ολντ Τράφορντ».

Παρά το γεγονός ότι ο Ιντρισά Γκεγιέ αποβλήθηκε στο πρώτο ημίχρονο επειδή χαστούκισε τον συμπαίκτη του Μάικλ Κιν, το εντυπωσιακό γκολ του Κίερναν Ντιούσμπερι-Χολ έδωσε στους «Ζαχαρωτά» την πολύτιμη νίκη με 1–0.

Στο μεταξύ, οι παίκτες της Γιουνάιτεντ αποδοκιμάστηκαν κατά την αποχώρησή τους από το γήπεδο έπειτα από μια κάκιστη εμφάνιση.

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ βρίσκεται πλέον στη 10η θέση της Premier League, τρεις βαθμούς μακριά από την πρώτη τετράδα.

Όπως υποστηρίζει η «Sun», τουλάχιστον 11 παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν αποκλείεται να τεθούν εκτός πλάνων το προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Άγγλοι Άνταμ Γουόρτον (αμυντικός χαφ/Κρίσταλ Πάλας) και Έλιοτ Άντερσον (κεντρικός μέσος/Νότιγχαμ Φόρεστ) βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ομάδας, μαζί με τον αμυντικό χαφ της Μπράιτον, Κάρλος Μπαλεμπά.

Η Γιουνάιτεντ ψάχνει για κεντρικούς χαφ εν μέσω της αβεβαιότητας που υπάρχει γύρω από τον αρχηγό Μπρούνο Φερνάντες και τον Κόμπι Μέινου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Φερνάντες, ο οποίος μέχρι πρότινος θεωρούνταν «αδιαπραγμάτευτος» στο Ολντ Τράφορντ, θα μπορούσε να αποχωρήσει για ομάδα του εξωτερικού έναντι 65 εκατομμυρίων λιρών μέσα στο 2026.

Ο 31χρονος διεθνής άσος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα πάρει καμία απόφαση για το μέλλον του τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του Μουντιάλ.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι ένας ακόμη τερματοφύλακας και ένας εξτρέμ βρίσκονται επίσης στην ατζέντα της ομάδας.

Πέρα από τους παραπάνω παίκτες, οι Μανουέλ Ουγκάρτε, Μάρκους Ράσφορντ, Ράσμους Χέιλουντ, Κασεμίρο, Τζέιντον Σάντσο, Χάρι Μαγκουάιρ, Αλτάι Μπαϊντίρ, Γιόσουα Ζίρκζι και Τάιρελ Μαλάσια θα μπορούσαν επίσης να αποχωρήσουν από τον σύλλογο.

Συνολικά, η Γιουνάιτεντ δύναται να εξοικονομήσει πάνω από 2 εκατομμύρια λίρες σε μισθούς εάν καταφέρει να απαλλαγεί από παίκτες που θεωρεί περιττούς.

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ζεστό» ενδιαφέρον από Serie A για τον Μπερνάρντο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία απουσία και οικονομικής φύσεως

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ξέφυγε ο Παφιακός με το τέλος του πρώτου γύρου!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Καθαρές νίκες και σασπένς στο φούτσαλ

Φούτσαλ

|

Category image

Ιστορική πρεμιέρια με ήττα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παλαίμαχοι Απόλλων/ΑΕΛ: «Η Λεμεσός πρέπει να είναι ενωμένη»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Το κόκκινο τρένο πατάει γκάζι και δεν κοιτάει πίσω!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ο Πιάστρι πήρε την pole position για το τελευταίο Sprint της σεζόν!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ενημέρωσε ότι αποσύρει το ενδιαφέρον της για Κονατέ η Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν αλλάζει με τίποτα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κοινή ανακοίνωση ΑΕΛ και Απόλλωνα...

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βγαίνει μπροστά ο Πιέρος μετά τον τραυματισμό του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τέλος από την Παρτίζαν ο Ζόραν Σάβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΕΛ/Απόλλων: Ευτυχώς…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΛ για τα εισιτήρια μετά την απόφαση της Αστυνομίας

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη